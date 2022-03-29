Girişimci ve İş İnsanı Burkay Kaplan: "Değişmek istiyorsanız bahanelerinizden uzaklaşın."

Yaptığı yatırımlarla iş dünyasında ilgi odağı olan Burkay Kaplan, hayata geçirdiği projeleri ve ABD'deki yaşamıyla sosyal medyada da dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Sadece Instagram'da 200 bini aşkın kişinin takip ettiği Kaplan'ın son dönemde yaşadığı fiziksel değişim de takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Kaslı ve fit görünümüyle beğeni toplayan Burkay Kaplan'ın kısa sürede böyle bir değişim yaşamasının sırrını merak edenler, genç iş adamını mesaj yağmuruna tuttu.

"Sağlıklı bir yaşam sergilemek için spor yapmak şart!"

Bir süredir düzenli olarak spor yapan Burkay Kaplan, bu alışkanlığını hayatının odak noktası haline getirdiğini söyledi: "Spor, hayatımızın odak noktası olmak zorunda. Çünkü spor yapmadığımız zaman vücudumuzun çeşitli bölgelerinde yağlanmalar meydana geliyor. Bu da hem görünüm hem de sağlık açısından zararlı bir durum. Ben, etkili bir antrenman programıyla kısa sürede zayıflamayı başardım. New York'tan Kaliforniya'ya taşındıktan sonra Royal Personal Training'e yazıldım ve düzenli olarak egzersiz yapmaya başladım. Azimli çalışmamın sonucunu da kısa sürede zayıflayarak aldım.

"Haftanın 6 günü aralıksız antrenman yapıyorum."

Royal Personal Training için "Beverly Hills'in en iyi spor salonu" diyen Burkay Kaplan, kendisine özel bir spor ve beslenme planı oluşturulduğunu belirtti: "Çok iyi eğitmenlere sahip bu salon, birçok ünlü ismin de tercihi. Çok özel bir çalışma programına sahip. Bana çok şey kattı. Alanında başarılı eğitmenlerim sayesinde düzenli bir spor programı ve beslenme planı oluşturduk. Haftanın 6 günü aralıksız bir şekilde antrenman yaparak vücudumu kısa sürede istediğim şekle sokmayı başardım. Şu anda istediğim kilodayım. Yine de sağlıklı beslenmeye ve düzenli egzersiz yapmaya devam ediyorum."

"Ancak düzenli spor yapmak fayda sağlayabilir."

Burkay Kaplan, zayıflamak ve fit bir vücuda sahip olmak isteyenlere de şu tavsiyelerde bulundu: "Sporu ancak düzenli bir şekilde yaparsanız faydasını görebilirsiniz. Ben çok düzenli ve sistemli bir şekilde egzersiz yaptım. Haftada 6 gün hiç ara vermeden çalıştım. Beslenmeme de çok dikkat ediyorum. Kısa sürede sağlıklı bir şekilde zayıflamak isteyenlere aynı yöntemi tavsiye edebilirim."

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