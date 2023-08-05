Girişimci Kadınlar Koruk Ekşisi Üretimine Başladı

GAZIANTEP? in İslahiye ilçesinde girişimci kadınlar, mutfakların vazgeçilmezi olan koruk ekşisi yapımına başladı.

İslahiye Belediyesi desteğiyle ev ekonomilerine katkı sağlamak amacıyla kurdukları 'Yesemek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi' üyesi 15 kadın mutfakların vazgeçilmezi olan koruk ekşisi yapımına başladı. İslahiye'de 50 bin dönüm alanda üretimi yapılan sofralık üzüm iç ve dış piyasaya satılıyor. Üzümün olgunlaşmamış hali koruk ile de elde edilen ekşi, birçok yemekte ve salatada kullanılıyor. Kooperatif üyesi kadınlar, korukları dallarından ayıklayıp yıkandıktan sonra makinede el değmeden suyunu çıkarıp, 8 saat boyunca kaynattıktan sonra tüketime hazır hale getiriyor.

Bu yıl hasadı yapılan koruklardan yaklaşık 1 ton koruk ekşisi elde etmeyi amaçladıklarını belirten Yesemek Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkan Yardımcısı Gülten Köse, 'Kooperatifimizin üyesi 15 kadın ile bölgemizdeki 50 bin dönüm alanda yetişen üzümün olgunlaşmamış hali olan korukların hasadını yaptıktan sonra çeşitli işlemlerden geçirilerek koruk ekşisi üretiyoruz. Doğal olarak elde ettiğimiz koruk ekşisini şişeleyerek sofradaki yerini almaktadırö dedi.