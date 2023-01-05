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Giresunspor Trabzonspor ilk 11'ler açıklandı! Trabzonspor maç kadrosu! Giresunspor Trabzonspor ilk 11'ler kim?

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Giresunspor Trabzonspor ilk 11'ler açıklandı! Trabzonspor maç kadrosu! Giresunspor Trabzonspor ilk 11'ler kim?

Spor Toto Süper liginin iddialı takımlarından Trabzonspor ve Giresunspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor–Giresunspor maçının ilk 11'leri araştırılmaya başlandı. Peki, Giresunspor Trabzonspor ilk 11'ler kim? İşte, Trabzonspor maç kadrosu!

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Giresunspor Trabzonspor ilk 11'ler açıklandı! Trabzonspor ve Giresunspor bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın önemli maçlarından biri olan Trabzonspor ile Giresunspor maçının kadrosu araştırılmaya başlandı. Trabzonspor–Giresunspor maçının ilk 11'ler kim?sorusu merak konusu oldu. İşte, Trabzon maç kadrosu!

Trabzonspor–Giresunspor maçı canlı olarak BeinSports kanallarından canlı olarak yayınlanmıştır.

Trabzonspor–Giresunspor maçı, 5 Ocak Perşembe günü saat 20.00'da gerçekleşecek.

Trabzonspor–Giresunspor'ın Spor Toto Süper Lig maçı, Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Gbamin, Hugo, Eren, Sıopis, Bardhi, Bakasetas, Abdülkadir, Trezeguet ve Gomez

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Perez, Alper, Mejia, Campuzano, Görkem, Kuvas, Serginho ve Bajic

Haberler.com / Zehra Aygör - Gündem

Giresunspor Trabzonspor Gündem Spor Haberler

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