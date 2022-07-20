Giresunspor - Torpedo Kutaisi canlı izle, maç kaç kaç bitti, golleri kim attı? Giresunspor - Torpedo Kutaisi maçı kaç kaç, maç bitti mi?

Giresunspor - Torpedo Kutaisi maçı nereden izlenir? Giresunspor - Torpedo Kutaisi maçının canlı izleme linki var mı?

GİRESUNSPOR - TORPEDA KUTAİSİ CANLI İZLE

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GİRESUNSPOR - TORPEDA KUTAİSİ CANLI İZLEME LİNKİ

GİRESUNSPOR - TORPEDA KUTAİSİ MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç 0-0 eşitlikle sona erdi.

MAÇ SONUCU : GİRESUNSPOR 0 - 0 TORPEDA KUTAİSİ

TORPEDA KUTAİSİ HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

FC Torpedo Kutaisi, Gürcistan'nın en üst düzey futbol ligi olan Erovnuli Liga'da yer alan bir futbol kulübü.