Giresunspor - MKE Ankaragücü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bitexen Giresunspor - MKE Ankaragücü maçının hakemleri kimler, VAR hakemi kim?
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Süper Lig'in 11. haftasının kapanış gününde bugün Giresunspor - Ankaragücü maçı oynanacak. Bugünkü maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Peki, Giresunspor - Ankaragücü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Giresunspor - Ankaragücü maçının hakemleri kimler, VAR hakemi kim? Giresunspor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Giresunspor - Ankaragücü izleme linki var mı? İşte detaylar...
Ankaragücü bugün zorlu Giresunspor deplasmanına gidiyor. 3 puan almak isteyen iki takım bugün kıyasıya mücadele edecek. Maçı tam zamanında izlemek isteyen seyirciler, Giresunspor - Ankaragücü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? merak ediyor. İşte bilgiler...
Giresunspor - Ankaragücü maçı 24 Ekim 2022 Pazartesi bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.
Giresunspor - Ankaragücü maçını Bein Sports 2 ekranlarından izleyebilirsiniz.
Maç, Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
SUAT ARSLANBOĞA(Hakem)
SELAHATTİN ALTAY(1. Yardımcı Hakem)
FURKAN ÜRÜN(2. Yardımcı Hakem)
ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY(Dördüncü Hakem)
ALPER ÇETİN(VAR)
ALPER ULUSOY(AVAR)
TANER GİZLENCİ(Gözlemci)
ÜNSAL ÇİMEN(Gözlemci)
HÜSEYİN ŞENEL(Temsilci)
ERCAN TAĞ(Temsilci)
SELÇUK KÜÇÜKOĞLU(Temsilci)