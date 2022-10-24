Giresunspor - MKE Ankaragücü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bitexen Giresunspor - MKE Ankaragücü maçının hakemleri kimler, VAR hakemi kim?

Süper Lig'in 11. haftasının kapanış gününde bugün Giresunspor - Ankaragücü maçı oynanacak. Bugünkü maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Peki, Giresunspor - Ankaragücü ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Giresunspor - Ankaragücü maçının hakemleri kimler, VAR hakemi kim? Giresunspor - Ankaragücü maçı nereden izlenir? Giresunspor - Ankaragücü izleme linki var mı? İşte detaylar...