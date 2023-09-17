Giresunspor - Manisa FK maçı ne zaman? Giresunspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Giresunspor - Manisa FK maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Giresunspor - Manisa FK maçı ne zaman?

17 Eylül Pazar günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Giresunspor- Manisa FK maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Giresunspor- Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Giresunspor- Manisa FK CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Giresunspor - Manisa FK maçı hangi kanalda, saat kaçta? Giresunspor - Manisa FK maçı ne zaman?

GİRESUNSPOR - MANİSA FK MAÇI NE ZAMAN?

17 Eylül Pazar günü oynanacak olan Giresunspor- Manisa FK karşılaşması saat 16:00'da Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak ve TRT Avaz, Bein Sports Max 1 kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - MANİSA FK MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Giresunspor- Manisa FK karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, TRT Avaz, Bein Sports Max 1kanalı üzerinden maçı canlı olarak izleyebilir. TRT Avaz, Bein Sports Max 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.