Giresunspor, Trabzonspor karşısında aldığı mağlubiyetle küme düşen ikinci takım oldu. Florya'da Trabzonspor taraftarları büyük bir coşkuyla kutlama yaparken, Giresunspor taraftarları üzüntülerini yaşadı. Arama motorlarında ise Giresunspor ligden mi düştü? Giresunspor küme mi düştü? Giresunspor hangi ligde? soruları aratılıyor.

Giresunspor ligden mi düştü? merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in heyecan dolu 36. haftasında Giresunspor, evinde Trabzonspor karşısında alınan mağlubiyetle küme düşmeye hak kazandı. Giresunspor ligden mi düştü? Giresunspor küme mi düştü? Giresunspor hangi ligde? Trabzonspor, Çotanak Stadı'nda oynanan maçta rakibi Giresunspor'u 4-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı. Umut Bozok'un 29. ve 59. dakikalarda kaydettiği gollerle Trabzonspor, büyük bir üstünlük elde etti. Ardından Enis Bardhi'nin 34. dakikadaki golüyle fark 3'e çıktı. Peki, Giresunspor ligden mi düştü? Giresunspor küme mi düştü? Giresunspor hangi ligde?

GİRESUNSPOR LİGDEN Mİ DÜŞTÜ?

Bu sonuçla birlikte Giresunspor, sezon sonunda küme düşen ikinci takım oldu. Maç sonrasında ise Florya'da büyük bir heyecan yaşandı.

Maç sonunda Giresunspor taraftarları büyük üzüntü yaşarken, Trabzonspor taraftarları ise sevincini Florya'da coşkuyla kutladı. Galibiyetin ardından Trabzonsporlu futbolcular, teknik ekip ve taraftarlar, takımlarının başarısını birlikte kutladı. Florya'da yaşanan coşkulu kutlamalar, sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı.

Giresunspor'un küme düşmesi, Türk futbolunda büyük bir yankı uyandırdı. Küme düşmenin ardından Giresunspor'un önünde yeni bir süreç ve zorlu bir yolculuk bekliyor. Futbolseverler ise gelecek sezon için Giresunspor'un yeniden yükselme mücadelesi vereceğini umutla bekliyor.