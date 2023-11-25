Giresunspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Giresunspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Giresunspor - Kocaelispor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Giresunspor - Kocaelispor maçı ne zaman?

25 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Giresunspor - Kocaelispor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Giresunspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Giresunspor - Kocaelispor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Giresunspor- Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Giresunspor- Kocaelispor maçı ne zaman?

GİRESUNSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Giresunspor ile Kocaelispor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 25 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka, TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TRT Spor'u Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden şifresiz izleyebilirsiniz. Bein Sports 2'yi Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar, beIN Sports Tod TV'yi ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz.