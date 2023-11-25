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Giresunspor - Kocaelispor maçı ne zaman? Giresunspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta?

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Giresunspor - Kocaelispor maçı birçok kişi tarafından merak edilen ve araştırılan karşılaşmalar arasında yer alıyor ve yoğun ilgi görüyor. Bugün oynanacak olan karşılaşmanın detayları araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Giresunspor - Kocaelispor maçı ne zaman?

25 Kasım Cumartesi günü oynanacak karşılaşmalarından bir tanesi olan Giresunspor - Kocaelispor maçı hakkında birçok detay merak ediliyor. Giresunspor - Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Giresunspor - Kocaelispor CANLI izleme linki var mı? Sorusu oldu. Peki, Giresunspor- Kocaelispor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Giresunspor- Kocaelispor maçı ne zaman?

GİRESUNSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Giresunspor ile Kocaelispor arasındaki Trendyol 1. Lig maçı, 25 Kasım Cumartesi günü saat 19:00'da başlayacak. Bu önemli müsabaka, TRT Spor, Bein Sports 2 ve beIN Sports Tod TV kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - KOCAELİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

TRT Spor'u Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden şifresiz izleyebilirsiniz. Bein Sports 2'yi Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallar, beIN Sports Tod TV'yi ise Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izleyebilirsiniz.

Emir Ceran
Emir Ceran
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