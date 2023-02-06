Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrası bugün oynanacak Giresunspor Kayserispor maçı ertelenecek mi? merak konusu oldu. Peki, Giresunspor Kayserispor maçı ertelendi mi? Giresunspor maçı ne zamana ertelendi? Giresunspor maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öğle saatlerinde bölgede 7.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelirken 10 ilde büyük yıkım yaşandı. Meydana gelen depremin ardından Giresun spor maçı yayınlanacak mı? merak konusu oldu. Peki, Giresun spor Kayseri spor maçı ertelendi mi? Giresun spor maçı ne zamana ertelendi? Giresun spor maçı ne zaman, saat kaçta?

GİRESUNSPOR KAYSERİSPOR MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Spor Toto Süper Lig maçları oynanacak mı araştırılıyor. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, yapılacak tüm ulusal spor organizasyonlarının ikinci bir açıklamaya kadar durdurulduğu açıkladı.

Ümraniyespor-Adana Demirspor (Ertelendi)

Fenerbahçe-Konyaspor (Ertelendi)

Giresunspor- Kayserispor (Ertelendi)