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Giresunspor- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor -Kasımpaşa maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

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Giresunspor- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor -Kasımpaşa maçı hangi kanaldan yayınlanacak?

Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında Giresunspor ile Kasımpaşa kozlarını paylaşacak. Maça dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Giresunspor- Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor - Kasımpaşa maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Giresunspor - Kasımpaşa maçının hakemi kim? İşte konuya dair tüm merak edilenler...

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Süper ligin 22. haftasında Giresunspor deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak. Kritik müsabakaya dair detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor.Peki,Giresunspor- Kasımpaşamaçı ne zaman, saat kaçta? Giresunspor - Kasımpaşa maçı hangi kanaldan yayınlanacak? Giresunspor- Kasımpaşa maçının hakemi kim? Detaylar haberimizde...

Ev sahibi ekip Kasımpaşaligde oynadığı 20 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 yenilgiyle 19 puan topladı ve 16. sırada yer alıyor. Konuk takım Giresunspor ise 20 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 yenilgiyle hanesine 21 puan yazdırdı. 14. sırada bulunan yeşil-beyazlı ekip, düşme hattının 2 puan üzerinde yer alıyor.

Spor Toto Süper ligin 22. haftasında Kasımpaşa - Giresunspor 1 Şubat Çarşamba günü ( Bugün) saat 17.00 da Recep Tayip Erdoğan stadyumunda oynanacak.

Spor Toto Süper ligin 22. haftasında Kasımpaşa ile Giresunspor arasında oynanacak müsabaka beIN SPORTS 1 den naklen yayınlanacak. Süper ligin 22. haftasında Giresunspor ile Kasımpaşa arasında oynanacak müsabakanın muhtemel 11'leri şu şekilde:

Kasımpaşa: Erdem | Tırpan, donk, Graovac, Yasin | Hajradinovic, Aytaç, Eysseric | Fall, Chouiar, Bahoken.

Giresunspor: Onurcan | Hayrullah, Faustin, Perez, Alper | Campuzano, Mejia | Serginho, Görkem, Sainz | Bajic.

Spor Toto Süper ligin 22. haftasında Kasımpaşa ile Giresunspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

Haberler.com / Alp Eren Kahraman - Gündem

Giresunspor Kasımpaşa Gündem Spor Haberler

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