Bugün oynanacak olan Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları arasında yer almakta olan Giresunspor Galatasaray ilk 11'ler belli oldu mu? Merak ediliyor ve Giresunspor Galatasaray muhtemel 11'ler araştırılıyor. Peki, Giresunspor Galatasaray ilk 11'ler belli oldu mu? Giresunspor Galatasaray muhtemel 11'ler, kadrolar!

Giresunspor Galatasaray ilk 11'ler belli oldu mu? Sorusu, Giresunspor Galatasaray muhtemel 11'leri merak etmekte olan futbolseverler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. 23 Ocak Pazartesi günü oynanacak olan karşılaşmanın detayları merak konusu oluyor. İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan Giresunspor Galatasaray ilk 11'ler belli oldu mu? Giresunspor Galatasaray muhtemel 11'ler, kadrolar!

GİRESUNSPOR - GALATASARAY İLK 11'LER BELLİ OLDU MU?

Bugün oynanacak Spor Toto Süper Lig karşılaşması olan Giresunspor- Galatasaray karşılaşmasında yer alacağı tahmin edilmekte olan muhtemel 11 kadrosu şu şekilde;

Giresunspor: Onurcan, Hayrullah, Arias, Senghor, Alper, Savicevic, Murat Cem, Sergio, Görkem, Sainz, Bajic

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Emin, Dubois, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

28 Ocak Cumartesi günü oynanacak olan Giresunspor- Galatasaray karşılaşması saat 19:00'da Giresun'da, Çotanak Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak ve Bein Sports 1 kanalarından canlı olarak yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Giresunspor- Galatasaray karşılaşmasını canlı olarak izlemek isteyen sporseverler, Bein Sports 1 kanalı üzerinden canlı olarak karşılaşmayı takip edebilir. İnternet üzerinden maçı izlemek isteyen kişiler ise Bein Sports 1 resmi web sitesi üzerinden canlı izleme linkine ulaşabilir. Bein Sports 1 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.