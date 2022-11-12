Süper Toto Süper Lig'de 14.haftada karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Giresunspor maçının sonucu merak ediliyor. Arama motorlarında Giresunspor- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? sorusu aratılıyor. Heyecanlı maçın skoru merak edildi. Peki, Giresunspor- Fenerbahçe maçı bitti mi? Giresunspor- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Giresunspor- Fenerbahçe maçını kim kazandı?

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Giresunspor- Fenerbahçe maçı bitti mi? sorusu merak ediliyor. Süper Toto Süper Lig'de 14.haftada karşı karşıya gelen Fenerbahçe ve Giresunspor maçının sonucu gündemde. Peki, Giresunspor- Fenerbahçe maçı bitti mi? Giresunspor- Fenerbahçe maçı kaç kaç bitti? Giresunspor- Fenerbahçe maçını kim kazandı?

GİRESUNSPOR- FENERBAHÇE MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında Giresunspor'a 2-1 mağlup oldu. Opta verilerine göre, Giresunspor'a 2-1 kaybeden Fenerbahçe, bu sezon ilk kez açılış golünü attığı bir Süper Lig maçından mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın 19. dakikasında Enner Valencia'nın penaltıdan attığı gol ile öne geçen sarı-lacivertlilerde Joao Pedro, 40. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 10 kişi kalmasının ardından üstünlüğünü koruyamayan Fenerbahçe, 71 ve 83. dakikada Sainz'ın attığı gollerle sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.