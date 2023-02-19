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Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ertelendi mi? Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

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Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ertelendi mi? Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

Normal şartlar altında 19 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ertelendi mi? Merak ediliyor. Deprem nedeniyle birçok lig maçının ertelenmesinin ardından Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ertelendi mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ertelendi mi? Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

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Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ertelendi mi? Birçok farklı karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle bugün oynanacak olan karşılaşmaların da ertelenip, ertelenmediği internet üzerinde futbolseverler tarafından araştırılmakta. Giresunspor - Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan karşılaşmanın güncel detayları merak konusu oluyor. Peki, Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ertelendi mi? Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

GİRESUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normal şartlar altında bugün oynanması beklenen Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından diğer birçok maç gibi ileri bir tarihe ertelendi. Buna göre Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı, 19 Şubat Pazar günü oynanmayacak.

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Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Fatih Karagümrük Giresunspor Gündem Spor Haberler

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