Normal şartlar altında 19 Şubat Cumartesi günü oynanacak olan Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ertelendi mi? Merak ediliyor. Deprem nedeniyle birçok lig maçının ertelenmesinin ardından Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ertelendi mi? Sorusu gündeme geldi. Peki, Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ertelendi mi? Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ertelendi mi? Birçok farklı karşılaşmanın ertelenmesi nedeniyle bugün oynanacak olan karşılaşmaların da ertelenip, ertelenmediği internet üzerinde futbolseverler tarafından araştırılmakta. Giresunspor - Fatih Karagümrük arasında oynanacak olan karşılaşmanın güncel detayları merak konusu oluyor. Peki, Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı ertelendi mi? Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı oynanacak mı, ne zaman oynanacak?

GİRESUNSPOR - FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI ERTELENDİ Mİ?

Normal şartlar altında bugün oynanması beklenen Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerin ardından diğer birçok maç gibi ileri bir tarihe ertelendi. Buna göre Giresunspor - Fatih Karagümrük maçı, 19 Şubat Pazar günü oynanmayacak.