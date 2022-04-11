Giresunspor - Beşiktaş futbol maçı bileti nasıl alınır? Giresunspor - Beşiktaş futbol maçı biletleri kaç TL? - Haberler

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Giresunspor - Beşiktaş futbol maçı bileti nasıl alınır? Giresunspor - Beşiktaş futbol maçı biletleri kaç TL?

Haberler.com - Gündem
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Giresunspor - Beşiktaş futbol maçı bileti nasıl alınır? Giresunspor - Beşiktaş futbol maçı biletleri kaç TL?

Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında karşı karşıya gelecek Giresunspor - Beşiktaş maçının biletleri satışa çıktı. Giresunspor - Beşiktaş maçı bileti nasıl alınır? Giresunspor - Beşiktaş maçı biletleri kaç TL?

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (Haberler.com) - Spor Toto Süper Lig 33. hafta maçında Giresunspor - Beşiktaşmaçı oynanacak. Düşme hattında bulunan Giresunspor için 3 puan hayati bir önem taşımakta. Yeni teknik direktörüyle çıkış yakalayan Beşiktaş için de galibiyet önem taşımakta. Giresunspor - Beşiktaş maçı Çotanak Spor Kompleksinde oynanacak. Giresunspor - Beşiktaş maçının biletleri 11 Nisan Pazartesigünü genel satışa çıktı. Giresunspor - Beşiktaş futbol maçı bileti nasıl alınır? Giresunspor - Beşiktaş futbol maçı biletleri kaç TL?

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLETİ NASIL ALINIR?

Giresunspor - Beşiktaş maçı bileti Passolig uygulamasından bilgisayar yada mobil üzerinden satın alınabilir.

https://www.passolig.com.tr üzerinden giriş yapılabilir.

GİRESUNSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI BİLET FİYATLARI

Batı Alt - ₺150,00

Doğu Alt - ₺50,00

Batı Üst - Doğu Üst - ₺35,00

Kale Arkası - ₺20,00

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Giresunspor, Beşiktaş, Futbol, Gündem, Spor, Haberler

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