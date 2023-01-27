Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, Galatasaray maçı öncesi sözleri ile gündem oldu. Peki, Giresunspor Başkanı kim? Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet kimdir?

Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet, "Giresunspor da kendini bu ligde kabul ettirmiş, her takıma karşı verdiği mücadele ortada. Bu yüzden çıkacağız elimizden gelenin en iyisini yaparak güzel bir futbol izleteceğiz. Yeni bir hikaye yazacağımıza inanıyorum" diyerek Galatasaray maç öncesi dikkatleri çekti. Peki, Giresunspor Başkanı kim? Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet kimdir?

GİRESUNSPOR BAŞKANI HAKAN KARAAHMET KİMDİR?

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet hakkında detaylı bilgiler bulunmuyor. Kendisi hakkında bilgiler paylaşılınca sayfamızda yayınlanacaktır.

Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet, Gİresunspor sayfasında yayınlanan açıklamaları:

Giresunspor Kulübü köklü bir tarihe sahiptir. Bu kök bizim dünya güzeli şehrimizden beslenir. Bu kökü sürekli beslemek ve şehre güzellik katan bu ağaça can verip, meyvesini şehir olarak toplamak için de emek vermek gerekir.

Bu emeği ve zamanı benimle birlikte kulübümüz için üreten değerli yönetim kurulu üyelerime, teknik ekibimize, yardımcı personelimize ve sporcularımıza teşekkür ederim.