Giresunspor- Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Giresunspor- Ankaraspor maçı hangi kanalda? ZTK maçı hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası'nda serüven devam ediyor. Futbolseverlerin heyecanla takip ettiği Ziraat Türkiye Kupası maçları sıkı sıkıya takip ediliyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak olan Giresunspor- Ankaraspor maçının ne zaman olduğu merak ediliyor. Aratılan sorular arasında Giresunspor- Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu yer alıyor. Peki, Giresunspor- Ankaraspor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası Giresunspor- Ankaraspor maçı hangi kanalda?