TOKİ sosyal konut kura çekimi heyecanı devam ederken bir yandan da kura çekimi işlemleri etap etap gerçekleştiriliyor. Bu esnada Giresun TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu merak ediliyor. Giresun için başvuruda bulunan birçok kişi tarafından Giresun TOKİ kura çekimi ne zaman? Sorusu araştırılıyor. Peki, Giresun TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Giresun TOKİ kura çekimi hangi gün yapılacak? TOKİ açıkladı! İşte Giresun TOKİ kura çekim tarihi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Giresun etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Giresun TOKİ kura çekimi ne zaman, hangi gün ve saat kaçta olacağı vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Giresun TOKİ kura çekimi ne zaman? 2022 Giresun TOKİ kura çekimi hangi gün yapılacak? TOKİ açıkladı! İşte Giresun TOKİ kura çekim tarihi!

GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TOKİ sosyal konut projesinde ilk kura çekimlerinin 7 Kasım 2022 Pazartesi günü Ardahan ve Şırnak'ta başlayacağını duyurdu. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden 5, Doğu Anadolu Bölgesi'nden ise 7 il olmak üzere toplam 12 ilde 22 bin 57 konutun ilk evim kura çekimleri 7-16 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

İstanbul, İzmir ve Ankara TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kura çekim tarihleri ile ilgili henüz bir açıklama gelmedi. Giresun TOKİ kura çekimi ise 18 Aralık tarihinde gerçekleştirileceği TOKİ resmi Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Buna göre Giresun TOKİ kura çekilişi, 18 Aralık 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

E- DEVLET GİRESUN TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA!

TOKİ sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar E- Devlet üzerinden kura sonuçlarına erişebilecekler. TOKİ kura sonucunu sorgulamak için BURAYA tıklayınız.