Giresun TOKİ kura çekilişi ne zaman? Giresun TOKİ kurası bugün mü, yarın mı?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesinde kura çekimi heyecanı devam ederken, TOKİ kura çekiminde 4.etap 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki TOKİ Giresun kura çekimi ne zaman? ? Giresun TOKİ kurası bugün mü, yarın mı? TOKİ 2+1 VE 3+1 konut fiyatları neler? TOKİ konutları Giresun neresine yapılacak? TOKİ Kura çekimi sonuçları ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? İşte konu hakkında trüm merak edilenler...

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesi 'İlk Evim İlk İş Yerim' için kura çekilişleri devam ediyor. 5 milyondan fazla vatandaşın başvurduğu TOKİ kuraları TOKİ kura çekiminde 4.etap 12-19 Aralık 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek. Peki, TOKİ Giresun kura çekimi ne zaman? Giresun TOKİ kurası bugün mü, yarın mı? TOKİ 2+1 VE 3+1 konut fiyatları neler? Detaylar harbimizde...

GİRESUN TOKİ KURA SONUÇLARI ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Giresun TOKİ kura çekilişi 17 Aralık'ta başlayacak. Giresun TOKİ 1550 konut kura çekimi 17 Aralık 2022 tarihinde saat 10.00'da başlayacak. TOKİ kura canlı yayını www.toki.tv adresinde veya resmi YouTube kanalından izlenilecek. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekilişi TOKİ'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edilebilecek.

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİMİ NASIL YAPILACAK?

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum kura çekimi hakkında konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Kuralarımız noter huzurunda, şeffaf bir şekilde ve canlı yayın olarak TOKİ'mizin resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek."

TOKİ 3+1 VE 2+1 KONUT FİYATLARI NE KADAR?

2 trilyon TL'den fazla ekonomik hareketliliğe yol açarak, hem konut hem de kira fiyatlarını düşürmesi beklenen projede, 3+1 konutların başlangıç fiyatı 850 bin TL şeklinde açıklandı. Proje kapsamında inşa edilecek 2+1 konutların başlangıç fiyatı ise 608 bin TL olacak.

TOKİ SOSYAL KONUT PROJESİ TAKSİTLERİ NE KADAR OLACAK?

Sosyal Konut Projesi kapsamında inşa edilecek 2+1 konutlara aylık 2 bin 280 liradan başlayan taksitlerle, 240 ay vadeyle sahip olunabilecek. Öte yandan, 850 bin fiyata sahip 3+1 konutlar ise 3 bin 187 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile alınabilecek.

TOKİ GİRESUN KONUTLARI NEREYE YAPILACAK?

Giresun'da ilk etapta 1450 konut yapılacak. Giresun'da ilk etapta yapılacak konutların lokasyonları şu şekilde:

ALUCRA

BULANCAK

GÖRELE

MERKEZ

TOKİ KURALARI NASIL SORGULANIR?

TOKİ kura çekilişi canlı yayın ardından belli olan isim listesi TOKİ resmi sayfası üzerinden sorgulanabiliyor.

TOKİ KURA ÇEKİMİ SORGULAMA EKRANI