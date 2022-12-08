Giresun TOKİ kura çekilişi ne zaman? Giresun TOKİ kura çekimi hangi gün, saat kaçta?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla birlikte sosyal konut projesi kapsamında gerçekleştirilen projenin Giresun etabı için yapılacak olan kura çekimi ne zaman merak ediliyor. Giresun TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacağı gündeme geliyor. Peki, Giresun TOKİ kura çekimi ne zaman?

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GİRESUN TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Giresun kura çekimi 17 Aralık tarihleri arasında yapılacaktır.