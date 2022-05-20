Giresun sahilde olay video! İki polis memuru görevden uzaklaştırıldı! Lise öğrencileri Giresun sahilde uygunsuz görüntülenmişlerdi - Haberler

Giresun sahilde olay video! İki polis memuru görevden uzaklaştırıldı! Lise öğrencileri Giresun sahilde uygunsuz görüntülenmişlerdi
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Giresun deniz kıyısında uygunsuz video! Giresun'da lise öğrencisi oldukları öne sürülen gençler, sahilde uygunsuz şekilde yakalandı. Polis oldukları iddia edilen kişiler tarafından yakalanan gençlerin görüntüleri ise sosyal medyada paylaşılarak ifşa edildi. Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntülerle ilgili Giresun Valiliği'nden de açıklama geldi. Giresun sahildeki uygunsuz video Twitter başta olmak üzere sosyal medyada tartışma konusu oldu.
Giresun sahilde olay video sonrası iki polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Polis memurları Giresun'da bir sahilde liseli oldukları iddia edilen iki gencin uygunsuz görüntülerini çekmişti ve Giresun'daki liseli iki genci ifşa etmişlerdi. Başta Twitter olmak üzere sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede gündeme oturdu.
Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde; bir kız ile bir erkek, sahilde uygunsuz bir şekilde yakalanıyor. Polis olduğu öne sürülen iki kişi, gençlerin yanına giderek duruma el koyuyor. Şahıslar, plajdaki gençlere yaşlarını ve öğrenci olup olmadıklarını soruyor.
Giresun'da uygunsuz şekilde görüntülenen gençlerle ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada, "Deniz kıyısında meydana gelen bir olaya müdahale sırasında kayda alınan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur.
13.05.2022 tarihinde yaşanan olayın ardından Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikata, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata başlanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.