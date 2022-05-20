Giresun sahilde olay video! İki polis memuru görevden uzaklaştırıldı! Lise öğrencileri Giresun sahilde uygunsuz görüntülenmişlerdi - Haberler

Giresun sahilde olay video sonrası iki polis memuru görevden uzaklaştırıldı. Polis memurları Giresun'da bir sahilde liseli oldukları iddia edilen iki gencin uygunsuz görüntülerini çekmişti ve Giresun'daki liseli iki genci ifşa etmişlerdi. Başta Twitter olmak üzere sosyal medyada paylaşılan video, kısa sürede gündeme oturdu.

GİRESUN SAHİLDE UYGUNSUZ ŞEKİLDE YAKALANDILAR

Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde; bir kız ile bir erkek, sahilde uygunsuz bir şekilde yakalanıyor. Polis olduğu öne sürülen iki kişi, gençlerin yanına giderek duruma el koyuyor. Şahıslar, plajdaki gençlere yaşlarını ve öğrenci olup olmadıklarını soruyor.

Not: Çocukların yaşı 18'den küçük olduğu için haberde videoya yer verilmemiştir.

GİRESUN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Giresun'da uygunsuz şekilde görüntülenen gençlerle ilgili Valilik'ten yapılan açıklamada, "Deniz kıyısında meydana gelen bir olaya müdahale sırasında kayda alınan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur.

"2 POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILMIŞTIR"

13.05.2022 tarihinde yaşanan olayın ardından Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikata, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata başlanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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