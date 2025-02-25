Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Giresun ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde kar yağışlı hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde etkili yağışlar var. Peki, Giresun okullar tatil mi SON DAKİKA? 26 Şubat Çarşamba Giresun okul yok mu (Giresun Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

GİRESUN OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun Valiliği henüz 26 Şubat Çarşamba günü ile ilgili tatil duyurusu yaptı.

Açıklama:

26 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA GÜNÜ GİRESUN İL GENELİNDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM DURUMU

Meteorolojiden alınan bilgiler ışığında; Kar yağışı, olumsuz yol koşulları ve buzlanma nedeniyle 26 Şubat 2025 Çarşamba günü il merkezi ve ilçelerimizdeki eğitim öğretim durumu aşağıda belirtilmiştir.

Buna göre;

GİRESUN İL MERKEZİ

Merkez İlçeye bağlı Belde ve Köy Okullarında eğitim öğretime, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. İl Merkezindeki okullarda eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır.

EĞİTİME 1 (BİR) GÜN ARA VERİLEN İLÇELER

Çanakçı, Dereli, Güce ve Yağlıdere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

KÖY OKULLARI VE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇELER

Bulancak ilçesine bağlı Belde ve Köy okullarında (Yalıköy Şehit Teğ. Barış Çakır İlkokulu/Ortaokulu hariç) eğitim öğretime, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Bulancak ilçe merkezinde bulunan okullarda eğitim öğretime devam edilecek olup,Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır.

Doğankent ilçesine bağlı Çatak Köyünde ve Süttaşı Mahallesinde bulunan okullarda eğitime öğretime, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Doğankent ilçe merkezinde bulunan okullarda eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır.

Espiye ilçesine bağlı Köy okullarında eğitim öğretime, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Espiye ilçe merkezindeki okullarımızda ise eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır.

Eynesil ilçesi Ören Beldesindeki Ören İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim öğretime, 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Eynesil ilçe merkezinde bulunan okullarda eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrenciler, aynı gün izinli sayılacaklardır.

Görele ilçesine bağlı Köy okullarında eğitim öğretime 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Görele ilçe merkezindeki ve Çavuşlu Beldesindeki okullarımızda ise eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır.

Keşap ilçesine bağlı Köy okullarında eğitim öğretime 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Keşap ilçe merkezindeki okullarımızda ise eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır.

Piraziz ilçesine bağlı Köy okullarında eğitim öğretime 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Piraziz ilçe merkezindeki okullarımızda ise eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır.

Tirebolu ilçesine bağlı Köy okullarında eğitim öğretime 26 Şubat 2025 Çarşamba günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

Tirebolu ilçe merkezindeki okullarımızda ise eğitim öğretime devam edilecek olup, Taşımalı Eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün izinli sayılacaklardır.

GİRESUN HAVA DURUMU



METEOROLOJİ UYARDI

Rize ve Artvin ile Ardahan'ın Batısında Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; Doğu Karadeniz'in doğusunda etkisi azalan kar yağışlarının, bu gece saatlerinden itibaren tekrar etkili olmaya başlayacağı ve Perşembe (27.02.2026) sabah saatlerine kadar Rize'nin doğusu, Artvin'in merkez ve kuzey ilçeleri ile Ardahan'ın batısında kuvvetli(10-20 cm) yer yer yoğun (20-50 cm) olması beklendiğinden buzlanma ve dolayı, tipi, çığ riski ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

26 ŞUBAT HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLİ?

ORDU

Ordu Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat Çarşamba günü 14 ilçede tamamen, diğerlerinde de kısmen okullar tatil edildi.

GİRESUN

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamada, 26 Şubat Çarşamba günü bazı ilçelerde okullar tatil edildi.