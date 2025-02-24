Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıları sonrasında Türkiye'nin birçok bölgesinde kar yağışı başladı. Giresun ilinde ise okulların tatil olup olmayacağı merak ediliyor. Meteoroloji, birçok il için daha kuvvetli kar yağışı uyarısında bulundu. Ülkemizin genelinde kar yağışlı hava hakim. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Akdeniz kıyıları ile Diyarbakır, Şanlıurfa ve Mardin çevrelerinde etkili yağışlar var. Peki, Giresun okullar tatil mi SON DAKİKA? 25 Şubat Salı Giresun okul yok mu (Giresun Valiliği Açıklaması – KAR TATİLİ)?

25 ŞUBAT SALI HANGİ İLLERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

ARTVİN

Artvin'de 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

RİZE

Rize'de 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

GİRESUN

Giresun'de 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

TRABZON

Trabzon'da 25 Şubat Salı günü eğitime 1 gün ara verildi.

Giresun OKULLAR TATİL Mİ?

Giresun Valiliği henüz 25 Şubat Salı günü ile ilgili tatil duyurusu yaptı.

Giresun Valiliği uyarısı:



Giresun HAVA DURUMU



METEOROLOJİ UYARDI

Doğu Karadeniz'de Yoğun Kar Yağışlarına Dikkat!

Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Pazar) sabah saatlerinden itibaren bölgenin batısından başlamak üzere Doğu Karadeniz'de görülecek kar sağanaklarının, Giresun'un doğusu ile Trabzon'un batısında kuvvetli (10-20 cm), Rize ile Artvin'in kuzeyinde yoğun (20-50 cm) olması bekleniyor. Yarın (Pazar) gece saatlerinde Giresun ve Trabzon'da etkisini kaybetmesi, doğusunda ise Salı (25.02.2025) gününe kadar etkili olacak olan kar yağışlarına bağlı buzlanma ve don olayı, tipi, çığ riski, yıldırım ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Denizlerimizde (Doğu Karadeniz, Batı Akdeniz (Antalya Körfez)) Fırtına Bekleniyor!

Doğu Karadeniz'in doğusunda rüzgarın, yarın(Cumartesi) öğle saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8, Pazar günü sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar yer yer 9 kuvvetinde (75-90 km/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 25.02.2025(Salı) günü öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Batı Akdeniz'de (Antalya Körfez) rüzgarın, bugün akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 24.02.2025(Pazartesi) günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.