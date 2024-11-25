Giresun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Giresun'da okul yok mu (Valilik Açıklaması)?

Bulancak Aydındere ve Kovanlık Belde Merkezi ile bu beldelere bağlı köylerdeki okullar, kar nedeniyle yarın 1 günlüğüne tatil edildi. Giresun okullar tatil mi? 26 Kasım Salı Giresun'da okul yok mu?

GİRESUN OKULLAR TATİL Mİ?

Erzincan, Sivas, Bolu, Nevşehir, Yozgat, Ordu, Bayburt ve Kayseri il genelinde 26 Kasım Salı günü eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği açıklandı.

Ayrıca Kastamonu'da taşımalı eğitime 1 gün ara verilirken, Malatya'nın Arapgir, Arguvan, Darende, Doğanşehir, Akçadağ, Yazıhan, Hekimhan, Pütürge, Doğanyol ve Kuluncak ilçelerinde, Gümüşhane'nin Kelkit, Köse ve Şiran, Artvin'in Ardanuç, Şavşat ve Yusufeli, Erzurum'un Aziziye, Palandöken ve Yakutiye, Giresun'un Dereli ve Doğankent, Adana'nın Tufanbeyli ve Karabük'ün Eflani ilçesinde de eğitim ve öğretime 1 gün ara verildiği duyuruldu.

Bulancak Aydındere ve Kovanlık Belde Merkezi ile bu beldelere bağlı köylerdeki okullar, kar nedeniyle yarın 1 günlüğüne tatil edildi.

Ayrıca Bulancak ilçesine bağlı Ahurlu, Tandır, Elmalı ve Bayındır köy okullarında da eğitime 1 gün ara verildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda, Giresun genelinde etkili olan kar yağışı, olumsuz hava şartları ve buzlanma riski nedeniyle 26 Kasım 2024 Salı günü eğitime bir (1) gün ara verilen ilçeler ve alınan tedbirler açıklandı.

GİRESUN İL MERKEZİ

Merkez İlçeye bağlı Köy Okullarında eğitim öğretime 26.11.2024 Salı günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

İl Merkezindeki ve Duroğlu Beldesindeki okullarda eğitime devam edilecek olup, Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün idari izinli sayılacaklardır.

EĞİTİME 1 (BİR) GÜN ARA VERİLEN İLÇELER

Dereli ve Doğankent ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime 26.11.2024 Salı günü1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir.

KÖY OKULLARI VE TAŞIMALI EĞİTİME ARA VERİLEN İLÇELER

Espiye ilçesine bağlı Köy Okullarında eğitime öğretime, 26.11.2024 Salı günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Espiye ilçe merkezindeki okullarda öğretime devam edilecek olup, Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün İdari izinli sayılacaklardır.

Yağlıdere İlçesine bağlı Üçtepe Beldesi, Sınır Köyü ve Yeşilpınar Köyündeki okullarda eğitim öğretime 26.11.2024 Salı günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Yağlıdere ilçe merkezinde bulunan okullarda öğretime devam edilecek olup, Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün İdari izinli sayılacaklardır.

Bulancak ilçesine bağlı Aydındere ve Kovanlık Beldeleri ile Ahurlu, Bayındır, Elmalı ve Tandır köylerindeki okullarda eğitim öğretime 26.11.2024 Salı günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, Karaağaç, Cindi ve Esenköy Köylerinden ilçe merkezine gelen Taşımalı eğitim öğrencileri ile Damudere Köyünden Büyükada İlkokulu/Ortaokuluna gelen Taşımalı eğitim öğrencileri aynı gün İdari izinli sayılacaklardır.

Çamoluk ilçesinde bulunan okullarda öğretime devam edilecek olup, sadece Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler 26.11.2024 Salı günü İdari izinli sayılacaklardır.

Görele ilçesine bağlı Köy Okullarında eğitime öğretime, 26.11.2024 Salı günü 1 (bir) gün süreyle ara verilmiştir. Görele ilçe merkezindeki ve Çavuşlu Beldesindeki okullarda öğretime devam edilecek olup, Taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler aynı gün İdari izinli sayılacaklardır.

Diğer ilçelerde eğitim öğretim normal olarak devam edecek.

Kar yağışı ve buzlanmanın yol açabileceği risklere karşı vatandaşların dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları önem arz etmektedir.