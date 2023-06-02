Giresun kaç milletvekili çıkarıyor? Giresun milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Giresun AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Giresun kaç milletvekili çıkarıyor? Giresun milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Giresun milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

GİRESUN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Giresun'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Giresun ilinden 4 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

GİRESUN MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?

AK Parti Milletvekilleri

Nazım Elmas

Ali Temür

CHP Milletvekilleri

Elvan Işık Gezmiş

MHP Milletvekilleri

Ertuğrul Gazi Konal