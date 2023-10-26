Giresun, fındığın anavatanı olarak doğal güzellikleri, fındık üretimi ve tarihi mirası ile ünlüdür. İlçeleri ve plaka kodu, Giresun'un kimliğini belirler ve bu bölgenin önemini vurgular. Peki, Giresun hangi bölgede, ilçeleri neler? Giresun plaka kodu nedir? Giresun neyi meşhur? İşte detaylar...

Karadeniz Bölgesi'nin doğusunda yer alan Giresun, doğal güzellikleri, fındık üretimi, ve tarihi zenginlikleriyle ünlüdür. Giresun'un meşhur özellikleri, hem yerel halka hem de ziyaretçilere bu güzel ili keşfetme fırsatı sunar. Ancak, Giresun'u daha yakından tanımak ve keşfetmek için, ilin konumu, ilçeleri, plaka kodu ve meşhur özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak önemlidir. İşte Giresun'un bu özellikleri:

GİRESUN HANGİ BÖLGEDE?

Giresun, Türkiye'nin Karadeniz Bölgesi'nde yer almaktadır. Karadeniz kıyısının ortasında bulunan bu il, denizle dağların buluştuğu bir konumdadır.

GİRESUN İLÇELERİ NELER?

Giresun ilinin toplamda 16 ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler şunlardır: Giresun Merkez, Alucra, Bulancak, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Eynesil, Görele, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu, Yağlıdere, Espiye.

GİRESUN PLAKA KODU NEDİR?

Giresun'un plaka kodu "28" olarak belirlenmiştir. Bu plaka kodu, Giresun'u tanımlayan ve araç plakalarında kullanılan bir numaradır.

GİRESUN MEŞHUR ÖZELLİKLERİ

Giresun, bazı meşhur özelliklere sahiptir. İşte Giresun'un meşhur özellikleri:

Fındık Üretimi: Giresun, Türkiye'nin en önemli fındık üreticilerinden biridir. Kaliteli ve lezzetli fındığı ile tanınır.

Giresun Adası: Giresun Kalesi'nin hemen yanındaki Giresun Adası, deniz manzarası ve tarihi kalıntıları ile ünlüdür.

Giresun Yat Limanı: Şehirdeki modern yat limanı, denizcilik tutkunları için önemli bir durak noktasıdır.