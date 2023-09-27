Giresun'un Dereli ilçesi Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, yaklaşık 15 milyon liraya mal olacak sosyal tesisin inşasında sona gelindiğini söyledi. İnşaatın tamamlanmasının ardından tesisin bir ay içinde hizmete açılması planlanıyor.

Giresun Dereli'de 15 Milyon Liralık Sosyal Tesisin İnşası Tamamlanıyor

Giresun'un Dereli ilçesi Belediye Başkanı Zeki Şenlikoğlu, yaklaşık 15 milyon liraya mal olacak sosyal tesisin inşasında sona gelindiğini söyledi.

Şenlikoğlu, AA muhabirine, temeli geçen yıl atılan tesisin 750 metrekare üzerine kurulduğunu belirtti.

İnşaatın tamamlanmasının ardından tesisi bir ay içinde hizmete açmayı planladıklarını ifade eden Şenlikoğlu, "Dereli ilçemizde turizm hızla gelişme gösteriyor. Belediye sosyal tesisinin de turizm açısından yöreye önemli katkılar sunacağına inanıyoruz." dedi.