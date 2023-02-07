Giresun deprem bölgesi mi? Giresun'da fay hattı var mı, nereden geçiyor?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Giresun'un deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Giresun deprem bölgesi mi? Giresun'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? soruları aratıldı. Peki, Giresun deprem bölgesi mi? Giresun'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? İşte detaylar...