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Giresun deprem bölgesi mi? Giresun'da fay hattı var mı, nereden geçiyor?

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Giresun deprem bölgesi mi? Giresun'da fay hattı var mı, nereden geçiyor?

Doğal afetler bölgesi olan ülkemizde Giresun'un deprem bölgesi olup olmadığı merak edildi. Arama motorlarında Giresun deprem bölgesi mi? Giresun'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? soruları aratıldı. Peki, Giresun deprem bölgesi mi? Giresun'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? İşte detaylar...

Uzmanlardan deprem yorumu: Türkiye hareket etti!Uzmanlardan deprem yorumu: Türkiye hareket etti!

Giresun deprem bölgesi mi? Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye'de yer alan fay hatlarını ayrıntılı şekilde açıkladı. Vatandaşlar ise Giresun deprem bölgesi mi? Giresun'da fay hattı var mı, nereden geçiyor? sorularını araştırıyor. Detaylar haberimizde...

GİRESUN DEPREM BÖLGESİ Mİ?

Giresun 3. ve 4. derece deprem bölgesi olarak biliniyor.

Giresun deprem bölgesi mi? Giresun'da fay hattı var mı, nereden geçiyor?

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Haberler.com / Sumru Tarhan - Gündem

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