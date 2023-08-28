Giresun'da Yeni Plajlar Tatilcilerin Uğrak Noktası Oldu

Giresun Belediyesi tarafından yapılan yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla hizmete açılan plajlar, turistlerin ve yerli tatilcilerin tercih ettiği bir mekan haline geldi. Doğu Karadeniz'de doğa ve yayla turizminin yanı sıra deniz turizmi de hareketlendi.

ORTA Doğu ve Körfez ülkelerinden gelen turistlerle, turizm sezonu yoğun geçen Doğu Karadeniz'de Giresun Belediyesi'nce yaklaşık 100 milyon liralık yatırımla hizmete alınan plajlar, tatilcilerin uğrak mekanı oldu. Giresun Belediye Başkanı Aytekin S¸enlikoğlu, "Yeşille maviyi buluşturduk, şehrimize yayla turizmi için gelen vatandaşlar artık denizin de tadını çıkarıyor? dedi.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde en uzun ve modern plajların hizmete girmesinin de etkisiyle, bölgede doğa ve yayla turizminin yanı sıra deniz turizmi de hareketlendi. Sıcak Akdeniz şehirlerinde yaşayan vatandaşlar, bunaltıcı havalardan kaçmak için Karadeniz yaylaları ve plajları tercih etti. Giresun Belediyesi tarafından yaklaşık 100 milyon liralık yatırım ile hizmete açılan plajlar, yerli ve yabancı tatilcilerin uğrak mekanı oldu.

Giresun Belediye Başkanı Aytekin S¸enlikoğlu, bölgeye çok güzel bir plaj kazandırdıklarını belirterek, "Yeşille maviyi buluşturduk, şehrimize yayla turizmi için gelen vatandaşlar artık denizin de tadını çıkarıyor. Dünya'da şehrin merkezinde plajı bulunan çok az sayıda yerden biri olmanın haklı gururunu yaşıyoruz" dedi.

Plajı kullanan vatandaşlar ise güzel ve temiz bulduklarını, memnun kaldıklarını söyledi. (DHA)