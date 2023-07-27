Giresun'da Yarım Kalan İnşaat Mağduriyeti

Giresun'da müteahhitlik firmasının arsa ve para karşılığı başladığı inşaat yarım kaldı. Binada daire alan Nevin Dikici, 2011 yılında anahtar teslim daire aldığı inşaat 12 yıldır bitmediği için mağdur olduğunu söylerken, müteahhit Telat S. ise bir dolandırıcılığın söz konusu olmadığını, arsa sahibiyle yaşadığı tapu yüzünden hem kendisinin hem de daire sahiplerinin mağduriyet yaşadığını ileri sürdü.

Giresun'da müteahhitlik firmasının arsa ve para karşılığı başladığı inşaat yarım kaldı. Binada daire alan Nevin Dikici, 2011 yılında anahtar teslim daire aldığı inşaat 12 yıldır bitmediği için mağdur olduğunu söylerken, müteahhit Telat S. ise bir dolandırıcılığın söz konusu olmadığını, arsa sahibiyle yaşadığı tapu yüzünden hem kendisinin hem de daire sahiplerinin mağduriyet yaşadığını ileri sürdü.

Giresun'un Teyyaredüzü Mahallesi'nde 2011 yılında anahtar teslim aldığı daire 12 yıldır hala bitirilemediği için mağdur olduğunu ifade eden Nevin Dikici, "Ben yurtdışında yalnız yaşayan bir kadınım. Orada yalnız başıma çocuklarımı büyüttükten sonra dönüş yapmak için memleketimden bir daire almak istedim. Bütün birikimimi 2011 yılında bu inşaattaki bir daireye yatırdım. Ben daire alırken de inşaat bu haldeydi, ne zaman başladığını da bilmiyorum ama bana bir yıl sonra- 2012 yılında tamamlanacak- denilmişti. Aradan 13 yıl geçti, inşaat halen satın aldığım halindeki gibi duruyor. Hangi kapıya gitsem bir çözüm bulamadım. İlk mağduriyeti de ilk aldığımda yaşamışım. Normal daire fiyatları 40 bin euro civarındayken, benden 90 bin euro para alındı. Ancak buna rağmen ben 13 yıldır dairemin tamamlanmasını bekliyorum. Benim gibi bu inşaatta onlarca mağdur var" dedi.

"Mağduriyetten akıl sağlığımı yitirecek duruma geldim"

Bitmeyen inşaat için şikayetçi olduğunu, CİMER'e de şikayette bulunacağını dile getiren Dikici, "Yetkililerden yardım istiyorum. Birileri bu mağduriyetimize bir çözüm olsun. Neredeyse her gün gelip 7. katta bulunan inşaat halindeki daireme çıkıp bir gün burada huzur içerisinde yaşayacağımın hayalini kuruyorum. Geçtiğimiz günlerde yine inşaata çıkıp balkondan bakarken intihar edeceğimi düşünenler bile polis, itfaiye çağırmış. Beni alıp karakola götürdüler, ifademi aldılar. Artık akıl sağlığımı yitirecek duruma geldim" şeklinde konuştu.

"Dolandırıcılık söz konusu değil"

Yarım kalan inşaatta dolandırıcılığın söz konusu olmadığını ileri sürerek kendisinin de mağdur olduğunu söyleyen müteahhit Telat S. ise, "Benim inşaatı yaptığım arsa sahibiyle tapu sorunum söz konusu. Aynı alanda başka binalar da var. Bu binalardaki inşaatlar tamamlandıkça tapusunu alıp daire satıp diğer inşaatları sattığım dairelerden aldığım paralarla yaptırıyorum. Ancak şu anda arsa sahibinden 27 daire tapusunu alamıyorum. En az 10 dairenin tapusunu alıp satmış olsam yarım kalan inşaatı da tamamlamış olacağım. Ancak arsa sahibinin beni mağdur etmesi sonucu bitiremediğim inşaattan daire alanlar da mağdur oldu. Ancak arsa sahibiyle alamadığım tapu nedeniyle mahkemelik olduk. Uzun süren mahkeme sonucunda hem yerel hem de bölge idare mahkemesini kazandım. Şu anda Yargıtay'da olan davanın tamamlanmasının ardından yarım kalan inşaatı bitirerek hak sahiplerine teslim etmek istiyorum" ifadelerini kullandı. - GİRESUN