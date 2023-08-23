Giresun'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 1 Ölü, 3 Yaralı

GİRESUN'un Keşap ilçesinde 200 metre yükseklikten dereye yuvarlanan otomobildeki Halime Karaca (75) hayatını kaybetti, 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün Karabulduk köyünde meydana geldi. Hüseyin Karabürk'ün (63) kontrolünü kaybettiği 28 ABE 681 plakalı otomobil, 200 metreden dere yatağına yuvarlandı. Kazada Halime Karaca hayatını kaybetti, sürücü ile Hasan Karabürk (23) ve Furkan Karabürk (18) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ekiplerce kentteki hastanelere götürüldü. Hüseyin ile Hasan Karabürk'ün durumunun ağır olduğu belirtildi.