Giresun'da Otomobil Çifti Çarptı: 2 Ölü
Giresun'da yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı İsmail (23) ve eşi Çile Bulut (22), hayatını kaybetti. Çiftin, fındık toplamak için Osmaniye'den kente geldiği belirtildi.
GİRESUN'da yolun karşına geçerken otomobilin çarptığı İsmail (23) ve eşi Çile Bulut (22), hayatını kaybetti. Çiftin, fındık toplamak için Osmaniye'den kente geldiği belirtildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Aksu Mahallesi sahil yolunda meydana geldi. O.A.'nın kontrolünü yitirdiği 28 AB 154 plakalı otomobil, refüj demirlerini aşarak, yolun karşısına geçmeye çalışan İsmail- Çile Bulut çiftine çarptı. Kazada, fındık hasadı için Osmaniye'den geldikleri belirtilen çift, kaza yerinde yaşamını yitirdi.
Sürücü O.A. gözaltına alınırken, çiftin cenazeleri, tamamlanan otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.