Giresun'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Giresun'da okullar tatil edildi mi? Son dakika Giresun'da okullar yarın tatil mi?

Kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci tarafından Giresun'da okullar tatil mi? Merak ediliyor. Giresun'da yoğun kar yağışı nedeniyle birçok öğrenci ve veli tarafından Giresun'da okullar tatil mi? sorusu yanıt arıyor. Peki, Giresun'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Giresun'da okullar tatil edildi mi? Giresun'da okullar yarın tatil mi?

Giresun'da okullar tatil mi? Sorusu, ülke genelinde etkisini göstermekte olan yoğun kar yağışı ile birlikte en çok merak edilenler arasında yerini aldı. Giresun'da yaşamakta olan birçok vatandaş tarafından Giresun'da okullar tatil mi? Sorusuna yanıt aranıyor. Ayrıca yaşanan kar yağışı ile birlikte yollarda görüş uzaklığı düşerken, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekiyor. Giresun'da okullar tatil mi? 6 Şubat Pazartesi Giresun'da okullar tatil edildi mi? Giresun'da okullar yarın tatil mi? Detaylar haberimizdedir…

GİRESUN'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yaşanan kar yağışı, olumsuz hava koşulları ve buzlanma riski dolayısıyla Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın bir günlük ara verildiği belirtildi.

6 ŞUBAT PAZARTESİ GİRESUN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

6 Şubat Pazartesi günü Giresun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatile girmiştir.