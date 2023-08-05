Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Güre mevkiinde yer alan içerisinde yeşil alan, otopark, taş amfi tiyatro, iskele, çocuk su parkı, ahşap yürüyüş yolları, kent bisiklet istasyonu, kamp alanı, çocuk macera parkuru gibi birçok sosyal donatı ve etkinlik alanlarının bulunduğu 1. Etap Plaj projenin yaklaşık 100 milyon liraya mal olduğunu açıkladı.

Giresun'a 100 milyon TL'lik plaj

Giresun'da yapımı tamamlanan plaj sosyal alanları ile birlikte 100 milyon TL'ye mal oldu

Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu :

"Vatandaşlarımızın ve gurbetçilerimizin tatillerini memleketlerinde geçirmelerini tercih etmesi için imkan sağlamaya çalışıyoruz"

GİRESUN - Giresun Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, Güre mevkiinde yer alan içerisinde yeşil alan, otopark, taş amfi tiyatro, iskele, çocuk su parkı, ahşap yürüyüş yolları, kent bisiklet istasyonu, kamp alanı, çocuk macera parkuru gibi birçok sosyal donatı ve etkinlik alanlarının bulunduğu 1. Etap Plaj projenin yaklaşık 100 milyon liraya mal olduğunu açıkladı.

Hayata geçirilen Plaj Projesiyle denizle iç içe olan Giresun'un daha cazip bir şehir haline gelmesini amaçladıklarını ifade eden Belediye Başkanı Aytekin Şenlikoğlu, "Plajlar bölgesi geniş kumsallarına sahip olan bir bölge. Daha önce burada düzenli bir tesisleşme bulunmuyordu. Şehrin yoğun olarak denize girmek için kullandığı plajlar bölgesi geçen yıl itibarıyla içerisinde 6 işletmenin olabileceği, 6 T bölgesinden oluşan yaklaşık 100 milyon liralık bir yatırımla şehrimize kazandırmış olduk. İçerisinde Açıkhava amfi tiyatrosuyla, oyun parkıyla yine 6 sosyal tesisiyle, sosyal donatısıyla, aydınlatmalarıyla ve vatandaşın halk plajı olarak kullanacağı bir imkanla hizmete açtık. Karadeniz'de denizden faydalanması çok uzun olmasa da biz bu imkanları sosyal donatı alanlarımızla daha uzun bir süre faydalanma imkanı sunmaya çalışıyoruz. Bilhassa vatandaşlarımızın ve gurbetçilerimizin tatillerini memleketlerinde geçirmelerini tercih etmesi için imkan sağlamaya çalışıyoruz. Bir takım sosyal ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ve her zaman diliminde nitelikli zaman geçirecekleri bir alan haline dönüştü. Burası birinci etap projeydi, ikinci etap proje için de Turizm Bakanlığı ile proje çalışmalarımız sürüyor. İkinci etap projenin de yapılmasıyla Giresun daha da denizle iç içe bir şehir olacaktır. Zaten Giresun bir çok şehirde olmayan kum, deniz şehir merkezi bir aradadır ancak bu projeler Giresun'u daha da cazip hale getirecektir" dedi.