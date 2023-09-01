Halka arz takip eden vatandaşlar GIPTA ofis katılım endeksine uygun mu? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Borsa'da GIPTA ofis'e yatırım yapacak olan birçok kişi araştırma yapmakta. Peki, GIPTA ofis katılım endeksine uygun mu? GIPTA halkla arz katılım endeksi uygunluğu ve diğer detaylar! GIPTA ofis kaç lot veriyor?

GIPTA ofis katılım endeksine uygun mu? Sorusu, son günlerde birçok yatırımcı tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi'nin 20,90 liradan, Tarkim Bitki Koruma Sanayi'nin 107,50 liradan ilk halka arzını onayladı. Peki, GIPTA ofis katılım endeksine uygun mu? GIPTA halkla arzı katılım endeksine uygun mu, değil mi? GIPTA ofis kaç lot veriyor? GIPTA halkla arz katılım endeksi uygunluğu ve diğer detaylar!

GIPTA OFİS KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

2 – 3 – 4 Eylül tarihleri arasında halka erz edileceği tahmin edilmekte olan Gıpta Ofis'in katılım endeksine uygun olup olmadığı onaylı izahnamenin yayınlanmadı ile belli olacaktır. Bu kapsam GIPTA ofis katılım endeksi uygunluk durumu önümüzdeki günlerde netlik kazanacaktır.

GIPTA OFİS HALKA ARZ DETAYLARI

Dağıtılacak Pay: 40,000,000 Lot

Sermaye Artırımı: 32,000,000 Lot

Fonun Kullanım Yerleri

%35-40 Yurtiçi üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırmı ve ilave fabrika inşaatının yapılması.

%40-45 İşletme sermayesi finansmanı.

%25-30 Finansal borç ödemeleri.