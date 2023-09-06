Halka arz takip eden vatandaşlar Gıpta halka arz hangi bankalarda var? sorusunu merak ediliyor. Türkiye'nin ilk internet bebek ürünleri satış sayfası olarak bilinen Gıpta Ofis halka arzı gündemdeki yerini aldı. Peki, Gıpta hangi bankalarda var? Gıpta halka arz hangi bankalarda bulunuyor? Gıpta halka arzı nereden alınır?

Gıpta hangi bankalarda var? Sorusu, halka arza katılmak isteyenler tarafından araştırılmakta. Öte yandan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) 2023 tarihinde Gıpta Ofis halka arzına onay verdi. E-Bebek şimdi talep topluyor. Peki, Gıpta hangi bankalarda var? Gıpta halka arz hangi bankalarda bulunuyor? Gıpta halka arzı nereden alınır?

GIPTA HANGİ BANKALARDA VAR?

Gıpta Ofis halka arzına aşağıda yer almakta olan bankalar üzerinden katılınabilir. Gıpta halka arz tarihleri 6-7-8 Eylül tarihleri olarak duyuruldu. Halka arz talep toplama süresi 3 gün olacak ve yatırımcılar bu süre içerisinde Gıpta halka arzına katılabilecek.

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Bank A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş