Gıpta halka arz saat kaçta açıklanacak? Gıpta halka arz ne zaman sonuçlanacak? Gıpta halka arz başvuru başladı mı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi'nin 20,90 liradan halka arzını onayladı ve bu kapsamda talep toplamaların başlamasının ardından Gıpta halka arz saat kaçta açıklanacak? Sorusu gündeme geldi. Peki, Gıpta halka arz saat kaçta açıklanacak? Gıpta halka arz ne zaman sonuçlanacak?

Gıpta halka arz saat kaçta açıklanacak? Sorusu, bugün sonuçlanması beklenen halka arzlar arasında olması nedeniyle vatandaşlar tarafından internet üzerinde sorgulatılıyor. Borsa'da GIPTA ofis'e yatırım yapacak olan birçok kişi konuyla ilişkili olarak araştırma yapmakta. Peki, Gıpta halka arz saat kaçta açıklanacak? Gıpta halka arz ne zaman sonuçlanacak? Gıpta halka arz saat kaçta borsada işlem görecek? Gıpta halka arz başvuru başladı mı?

GIPTA HALKA ARZ SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Gıpta halka arz talep toplama işlemleri 6-7-8 Eylül tarihlerinde yapılacak. Bu kapsamda GIPTA Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, 6-7-8 Eylül tarihlerinde Gıpta halka arz talep toplama işlemlerine ilgili bankalardan katılabilirler. Halka arza katılım için henüz net bir saat bilgisi bulunmuyor. Borsanın açılmasının ardından işlemlerin başlayacağı öngörülmekte.

GIPTA HALKA ARZ BİLGİLERİ;

Dağıtılacak Pay: 40,000,000 Lot

Sermaye Artırımı: 32,000,000 LotFonun Kullanım Yerleri

%35-40 Yurtiçi üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırımı ve ilave fabrika inşaatının yapılması.

%40-45 İşletme sermayesi finansmanı.

%25-30 Finansal borç ödemeleri.