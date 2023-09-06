Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi'nin 20,90 liradan halka arzını onayladı ve bu kapsamda yatırımcılar tarafından GIPTA Halka arz ne zaman? Sorusu merak edildi. Peki, GIPTA Halka arz ne zaman? Gıpta Ofis ne zaman halka arz edilecek? Gıpta Ofis halka arz başvuruları başladı mı?

GIPTA Halka arz ne zaman? Sorusu, özellikle son günlerde halka arz katılımlarının artmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Halka arz takip eden vatandaşlar GIPTA Halka arz ne zaman? Sorusunu merak ediyor ve araştırıyor. Borsa'da GIPTA ofis'e yatırım yapacak olan birçok kişi araştırma yapmakta. Peki, GIPTA Halka arz ne zaman? Gıpta Ofis ne zaman halka arz edilecek? Gıpta Ofis halka arz başvuruları başladı mı?

GIPTA HALKA ARZ NE ZAMAN?

Gıpta halka arz talep toplama işlemleri 6-7-8 Eylül tarihlerinde yapılacak. Bu kapsamda GIPTA Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, 6-7-8 Eylül tarihlerinde Gıpta halka arz talep toplama işlemlerine ilgili bankalardan katılabilirler.

GIPTA HALKA ARZ BİLGİLERİ;

Dağıtılacak Pay: 40,000,000 Lot

Sermaye Artırımı: 32,000,000 Lot

Fonun Kullanım Yerleri

%35-40 Yurtiçi üretim kapasitesi artırılması için ilave makine alımı, çatı güneş enerjisi yatırmı ve ilave fabrika inşaatının yapılması.

%40-45 İşletme sermayesi finansmanı.

%25-30 Finansal borç ödemeleri.