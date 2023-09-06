Özellikle son zamanlarda gündemde oldukça yer almakta olan güncel halka arzlardan birisi de Gıpta Ofis halka arzı oluyor ve konuya ilişkin olarak Gıpta halka arz nasıl alınır? Sorusu araştırılıyor. Peki, Gıpta halka arz nasıl alınır? Gıpta halka arza hangi uygulamadan, nasıl katılınır?

Gıpta halka arz nasıl alınır? Sorusu, yapılacak olan halka arzlara katılmak isteyen yatırımcılar başta olmak üzere birçok kişi tarafından araştırılmakta. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi'nin 20,90 liradan halka arzını onayladı ve bu kapsamda talep toplamaların başlamasının ardından Gıpta halka arz nasıl alınır? Sorusu gündeme geldi. Peki, Gıpta halka arz nasıl alınır? Gıpta halka arza hangi uygulamadan, nasıl katılınır?

GIPTA HALKA ARZ NASIL ALINIR?

Gıpta halka arz talep toplama işlemleri 6-7-8 Eylül tarihlerinde yapılacak. Bu kapsamda GIPTA Halka arza katılmak isteyen yatırımcılar, 6-7-8 Eylül tarihlerinde #GIPTA kodu ile birlikte ilgili bankalardan halka arza katılabilirler. Gıpta Ofis halka arzına katılabileceğiniz bankalar ise aşağıda yer almaktadır.

GIPTA HANGİ BANKALARDA VAR?

Halka arz talep toplama süresi 3 gün olacak ve yatırımcılar bu süre içerisinde Gıpta halka arzına katılabilecek. İşte Gıpta halka arza katılabileceğiniz bankalar.

A1 Capital Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Akbank T.A.Ş.

ALB Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Bank A.Ş.

Aktif Yatırım Bankası A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Denizbank A.Ş.

Dinamik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

Fibabanka A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Halk Bankası A.Ş.

ICBC Yatırım menkul Değerler A.Ş.

ING Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

ING Bank A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

INTEGRAL Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Bankası A.Ş.

InvestAz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odeabank A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Vakıflar Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Bankası A.Ş