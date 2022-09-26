İtalya'da başbakanlık seçimlerinin gündem olması ile aday olan isim Giorgia Meloni'de gündemde yer alıyor. Merakla araştırılan isimlerden biri ise Giorgia Meloni oldu. Giorgia Meloni kimdir? Giorgia Meloni kaç yaşında, nereli? Giorgia Meloni hayatı!

Giorgia Meloni kimdir? Sorusu merakla araştırılmakta. Arama motorlarında sıklıkla aratılan isimlerden biri ise Giorgia Meloni'dir. İtalya'da yapılan başbakanlık seçimlerinde önde olan isim, merakla araştırılıyor. Peki, Giorgia Meloni kimdir? Giorgia Meloni kaç yaşında, nereli? Giorgia Meloni hayatı!

GİORGİA MELONİ KİMDİR?

Giorgia Meloni (d. 15 Ocak 1977) İtalya'da milliyetçi muhafazakâr bir siyasi parti olan İtalya'nın Kardeşleri'nin lideri ve Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Partisi'nin başkanı olarak görev yapan İtalyan bir gazeteci ve politikacıdır. Meloni ayrıca Silvio Berlusconi'nin dördüncü hükümetinde Gençlik Bakanı ve Özgürlük Halkı'nın gençlik bölümü olan Genç İtalya'nın başkanı olarak görev yaptı.

Guido Crosetto ve Ignazio La Russa ile birlikte sağcı İtalya Kardeşleri partisinin kurucu ortağıdır ve 8 Mart 2014'te parti başkanlığına seçilmiştir. 2006'dan beri İtalya Temsilciler Meclisi üyesidir.

Meloni sık sık yabancı düşmanlığı ve İslamofobiyle suçlanmıştır; talyan hükümetinin yasadışı göçmenleri desteklediğini iddia etmektedir,aşırı sağcı "Büyük Yer Değiştirme" komplo teorisini desteklemektedirbve İtalyan nüfusunu azaltmak için Afrika'dan Avrupa'ya planlı bir kitlesel yer değiştirmenin yapıldığına inanmaktadır. 2022 yılında, kızını aşılatmamasıve 0-19 yaş arası birinin COVID-19'dan ölme olasılığının yıldırım çarpması ile aynı olduğunu iddia etmesi gibi aşılar ve COVID-19 konusundaki bazı tutumları nedeniyle de eleştirilere maruz kalmıştır.

Giorgia Meloni, 1977'de Roma'da doğdu. Babası Sardunya'dan, annesi Sicilya'dan gelmektedir; Vergi danışmanı olan babası, Giorgia Meloni on bir yaşındayken ailesinden ayrıldı. Garbatella bölgesinde büyüdü.

1992'de 15 yaşındayken ulusal muhafazakar İtalyan Sosyal Hareketi'nin (MSI) gençlik kanadı olan Gençlik Cephesi'ne katıldı. Bu yıllarda, bakan Rosa Russo Iervolino'nun teşvik ettiği halk eğitimi reformuna karşı protestoda yer alan öğrenci koordinasyonu Gli Antenati'yi (Atalar) kurdu. 1996 yılında, MSI'nin sağcı varisi olan National Alliance'ın öğrenci hareketi Student Action'ın ulusal lideri oldu ve bu hareketi İtalyan Eğitim Bakanlığı tarafından kurulan Öğrenci Dernekleri Forumu'nda temsil etti. Aynı yıl Amerigo Vespucci Enstitüsü'nde diploma aldı.

Bu yıllarda Roma'nın en ünlü gece kulüplerinden biri olan Piper Club'da dadı, garson ve barmen olarak çalıştı.

60/60 final notuyla Roma "Amerigo Vespucci" Enstitüsünde lisan diploması aldı.

1998'de ön seçimleri kazandıktan sonra, Roma Eyaleti üyeliğine seçildi ve 2002'ye kadar bu görevi sürdürdü. 2000'de ulusal direktör seçildi ve 2004'te partinin gençlik kanadı olan Gençlik Hareketi'nin ilk kadın başkanı oldu. Daha sonra Forza İtalia partisi'ne katılıp gençlik bakanı oldu daha sonra İtalya'nın Kardeşleri partisinin kurucuları arasında yer aldı.

Meloni'nin TV muhabiri olan erkek arkadaşı Andrea Giambruno ile bir kızı bulunmaktadır.