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Ginny and Georgia 3. sezon ne zaman çıkacak?

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Ginny and Georgia 3. sezon ne zaman çıkacak?

inny & Georgia, Sarah Lampert tarafından yaratılan ve 24 Şubat 2021'de Netflix'te yayınlanan bir Amerikan komedi-drama televizyon dizisidir. Nisan 2021'de dizi ikinci sezon için yenilendi ve 5 Ocak 2023'te prömiyeri yapıldı. Peki, Ginny and Georgia 3. sezon ne zaman çıkacak?

Özgür ruhlu Georgia, çocukları Ginny ve Austin ile birlikte sıfırdan başlamak için kuzeye taşınır ancak yeni başlangıçlara giden yolun engebeli olabileceğini görür. Konusu ile dikkatleri çeken dizi hakkında Ginny and Georgia 3. sezon ne zaman çıkacak, sorusunun yanıtı merak edildi.

GİNNY AND GEORGİA 3. SEZON NE ZAMAN ÇIKACAK?

Sezon sayısı: 2

İlk bölüm yayın tarihi: 24 Şubat 2021

Bölüm sayısı: 20

Ginny & Georgia, Sarah Lampert tarafından yaratılan ve 24 Şubat 2021'de Netflix'te yayınlanan bir Amerikan komedi-drama televizyon dizisidir. Nisan 2021'de dizi ikinci sezon için yenilendi ve 5 Ocak 2023'te prömiyeri yapıldı.

Dizinin 3. Sezonu hakkında henüz bir açıklama gelmedi.

Osman Demir
Osman Demir
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Ginny and Georgia Gündem Haberler

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