GİMSA kaçta kapanıyor? GİMSA çalışma saatleri!

GİMSA kaçta kapanıyor? Market ihtiyaçlarını GİMSA'dan karşılamak isteyen ancak geç saatlere kalan alışverişler için GİMSA kapanma saati merak ediliyor. GİMSA kaçta kapanıyor? GİMSA kaça kadar açık? gibi soruların yanı sıra GİMSA kaçta kapanır? GİMSA çalışma saatleri de merak edilenler arasında. İşte GİMSA kaçta kapanıyor yanıtı haberimizde...

GİMSA KAÇTA KAPANIYOR?

GİMSA marketleri 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yani GİMSA saat 21:00'da kapanmaktadır. GİMSA'dan saat 21:00'a kadar alışveriş ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.

GİMSA marketlerinin çalışma saatleri ile ilgili detaylı bilgi almak için gideceğiniz şubenin iletişim numarasını arayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.

GİMSA MAĞAZALARI

Gimsa Market Piyade Şubesi

Piyade Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı No:66

Etimesgut/ANKARA

Telefon: (312) 226 11 63

Gimsa Market GOP Şubesi

Gazi Osman Paşa Mahallesi Poyraz Sokak 6/E

Sincan/ANKARA

Telefon: (312) 273 85 89

Gimsa Market Ulubatlı Şubesi

Ulubatlı Hasan Mahallesi Anıt Caddesi No:1

Sincan/ANKARA

Telefon: (312) 272 80 13

Gimsa Market Malazgirt Şubesi

Malazgirt Mahallesi Nalbur Sokak 1/

Sincan/ANKARA

Telefon: (312) 504 37 49-50

Gimsa Market Plevne Şubesi

Plevne Mahallesi Pazar Sokak No:32

Sincan/ANKARA

Telefon: (312) 271 53 82

Gimsa Market Maraşal Şubesi

Selçuklu Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı No:162

Sincan/ANKARA

Telefon: (312) 264 05 05

Gimsa Market Sarıbina Şubesi

Ulubatlı Hasan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddes

Sincan/ANKARA

Telefon: (312) 273 32 47

Gimsa Market Gölet Şubesi

Eryaman Mahallesi Devrimle Caddesi No:6/A-B-C

Sincan/ANKARA

Telefon: (312) 272 99 14

Gimsa Market Elvankent Şubesi

Atakent Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı No:124

Etimesgut/ANKARA

Telefon: (312) 260 83 00

Gimsa Market İstasyon Şubesi

İstasyon Mahallesi Ayaş Caddesi No:8

Sincan/ANKARA

Telefon: (312) 269 93 00

Gimsa Market Batıkent Şubesi

İlkyerleşim Mahallesi Başkent Bulvarı No:202

Yenimahalle/ANKARA

Telefon: (312) 385 96 28

Gimsa Market Merkez

Organize Sanayi Bölgesi Ahi Evran Mahallesi Oğuz Caddesi No:18

Sincan/ANKARA

Telefon: (312) 259 05 05