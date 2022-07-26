GİMSA kaçta kapanıyor? GİMSA çalışma saatleri!
Market ihtiyaçlarını GİMSA'dan karşılamak isteyen ancak geç saatlere kalan alışverişler için GİMSA kapanma saati merak ediliyor. Gimsa kaçta kapanıyor? GİMSA kaça kadar açık? gibi soruların yanı sıra GİMSA kaçta kapanır? GİMSA çalışma saatleri de merak edilenler arasında. İşte GİMSA kaçta kapanıyor yanıtı..
GİMSA kaçta kapanıyor? Market ihtiyaçlarını GİMSA'dan karşılamak isteyen ancak geç saatlere kalan alışverişler için GİMSA kapanma saati merak ediliyor. GİMSA kaçta kapanıyor? GİMSA kaça kadar açık? gibi soruların yanı sıra GİMSA kaçta kapanır? GİMSA çalışma saatleri de merak edilenler arasında. İşte GİMSA kaçta kapanıyor yanıtı haberimizde...
GİMSA KAÇTA KAPANIYOR?
GİMSA marketleri 09:00-21:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Yani GİMSA saat 21:00'da kapanmaktadır. GİMSA'dan saat 21:00'a kadar alışveriş ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.
GİMSA marketlerinin çalışma saatleri ile ilgili detaylı bilgi almak için gideceğiniz şubenin iletişim numarasını arayarak daha fazla bilgi alabilirsiniz.
GİMSA MAĞAZALARI
Gimsa Market Piyade Şubesi
Piyade Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı No:66
Etimesgut/ANKARA
Telefon: (312) 226 11 63
Gimsa Market GOP Şubesi
Gazi Osman Paşa Mahallesi Poyraz Sokak 6/E
Sincan/ANKARA
Telefon: (312) 273 85 89
Gimsa Market Ulubatlı Şubesi
Ulubatlı Hasan Mahallesi Anıt Caddesi No:1
Sincan/ANKARA
Telefon: (312) 272 80 13
Gimsa Market Malazgirt Şubesi
Malazgirt Mahallesi Nalbur Sokak 1/
Sincan/ANKARA
Telefon: (312) 504 37 49-50
Gimsa Market Plevne Şubesi
Plevne Mahallesi Pazar Sokak No:32
Sincan/ANKARA
Telefon: (312) 271 53 82
Gimsa Market Maraşal Şubesi
Selçuklu Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı No:162
Sincan/ANKARA
Telefon: (312) 264 05 05
Gimsa Market Sarıbina Şubesi
Ulubatlı Hasan Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddes
Sincan/ANKARA
Telefon: (312) 273 32 47
Gimsa Market Gölet Şubesi
Eryaman Mahallesi Devrimle Caddesi No:6/A-B-C
Sincan/ANKARA
Telefon: (312) 272 99 14
Gimsa Market Elvankent Şubesi
Atakent Mahallesi Ahi Mesut Bulvarı No:124
Etimesgut/ANKARA
Telefon: (312) 260 83 00
Gimsa Market İstasyon Şubesi
İstasyon Mahallesi Ayaş Caddesi No:8
Sincan/ANKARA
Telefon: (312) 269 93 00
Gimsa Market Batıkent Şubesi
İlkyerleşim Mahallesi Başkent Bulvarı No:202
Yenimahalle/ANKARA
Telefon: (312) 385 96 28
Gimsa Market Merkez
Organize Sanayi Bölgesi Ahi Evran Mahallesi Oğuz Caddesi No:18
Sincan/ANKARA
Telefon: (312) 259 05 05