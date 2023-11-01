Gıllor tarifi! MasterChef Gıllor nasıl yapılır?

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Gıllor hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Gıllor hazırladı. Peki, Gıllor nedir? Gıllor nasıl yapılır? Gıllor nedir?

Doğu Anadolu mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Gıllor ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Gıllor nasıl yapılır? Gıllor nedir? Gıllor nasıl yapılır, Gıllor yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Gıllor yapıldı, evde klasik Gıllor yapıldı! İşte en güzel Gıllor!

GILLOR TARİFİ!

Malzemeler

4-5 yemek kaşığı un

Tuz

4 su bardağı köftelik bulgur

1 yumurta

Sosu için:

2 adet soğan

Pul biber

1 yemek kaşığı tereyağı

1 su bardağı sıvı yağ

Üzeri için:

1 kase süzme yoğurt

3 diş sarımsak

1 kase yoğurt

Pul biber

Tuz

YAPILIŞI

Öncelikle bulguru tencereye alın. Üzerine tuz ve kaynar su ekleyin ve ocağın altını açın. Su kaynayınca kısık ateşte bulgurun suyunu çekmesini bekleyin. Bulgur piştikten sonra geniş bir tepsiye dökün ve üzerine un ilave edin. Hafifçe karıştırarak soğumaya bırakın. Bu esnada soğanı ince ince doğrayın. Tavaya tereyağı ve sıvı yağı alıp soğanları ekleyerek kavurun.Soğanlar hafifçe karamelize olduğunda pul biber serpiştirin. Sarımsağı soyun ve ezin. Yoğurtları karıştırın. İçine tuz ve sarımsak ekleyerek çırpın. Bulgur yeterince soğuduğunda yumurta ekleyerek elinizle yoğurun. Kıvamı tat tutmadıysa, bir kaşık daha un ilave edebilirsiniz. Bulgura elinizle şekil vererek köfteler yapın. Tencereye kaynar su alın. Üzerine sıvı yağ ve tuz ekleyin. Hazırladığınız köfteleri kaynar suya alın ve 5-6 dakika pişirin.Pişirme işleminin ardından suyunu süzerek servis tabağına alın. Gıllor köftesine, soğanlı yağ ve sarımsaklı yoğurt döktükten sonra servis edin.

Afiyet olsun.