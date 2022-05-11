Gezginlerin ilk tercihi! Gidilmeyen rotaların adresi: Ejder Turizm

Türk gezginlerin seçeneklerine yön veren Ejder Turizm Yönetim Kurlu Başkanı Uğur Kurt ile siz sevgili okuyucularımız için söyleşi gerçekleştirdik.



Ejder Turizm sektörde faaliyetine ne zaman ve nasıl başladı?

Ejder Turizm olarak, 2004 yılında faaliyete geçerek öncelikli olarak yurt içi turlar düzenlemek maksadıyla turizm sektöründe yola çıktık. Bir dönem kısa bir süre yurt içi turlar düzenledik. Önceleri Tayvan ve Çin için 'incoming' şeklinde çalıştık. Açıkçası çok verim alamadık. 2005 yılı sonrası yurt dışı turlara yöneldik ve bölgeleri özellikle seçerek hizmet verdik. Hep zor bölgeleri seçtik. Rekabetin daha az olduğu bölgeleri seçerek, ticaretimizi daha rahat yapabilme fırsatı bulduk. Ticari kaygı sayesinde de başarılı çalışmalar yürüttük. O yıllarda gençtik ve severek yapıyorduk işimizi… Yeni bir firma olmanın kaygıları içindeyken, herkes Balkanlar ve Avrupa turlarına yoğunlaşırken, biz Siri Lanka turları gerçekleştirdik. Yoğun talepler aldık o dönemlerde…

Uğur Kurt

'Ejder' isminin Uzakdoğu turları yapmanızla ilgisi var mı?

Uzakdoğu'dan turist getirmemizle kısmen ilgisi var tabi. Henüz yolun başlarındayken 'Dragon' ani 'Altın Ejder' şeklinde fikirler yürütmüştük. Çin pazarı, özellikle ismi çok beğendi ve sahiplendi. Onlar için 'İmparator' anlamına geliyor ve logomuz da bu yüzden sembolik izler taşıyor.

Latin Amerika turları ne zaman başladı?

Kuruluş yılımız olan 2005'de başladı. Sri Lanka, özellikle ondan sonra Çin ve Latin Amerika başladı. Ben Peru'yu biliyordum. Peru ağırlıklı turlar yapmaya başladık. Ondan sonra iş genişledi ve gereken ilgiyi çektik.

Slogan olarak kendinize 'Latin Amerika Uzmanı' diyordunuz. Hâlâ bu sloganla devam ediyor musunuz?

Evet, devam ediyoruz ve bu destinasyonlarda birikmiş tecrübemiz var. Bu nedenle verdiğimiz hizmetin kalitesi üst düzeyde... Latin Amerika uzmanıyız. Bu konudaki iddiamız. daha uzun yıllar sürer.

Toplamda kaç ülkeye tur yapıyor Ejder Turizm?

60 ila 65 üzerinde ülkeye tur yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Yeni destinasyonlar ekleyerek, yelpazemizi genişletmeyi planlıyoruz.

Global anlamda çok geniş coğrafyalara yayılan bir pandemi dönemi yaşandı ve turizm sektörü dünya genelinde büyük bir yara aldı. Siz hangi tedbirleri aldınız ve neler yaşadınız?

Bence bu da en dikkat çekilmesi gereken ya da en hassas konuların başında geliyor. Pandeminin başından bu yana iki yılı geçti. Şubat ayında pandemiyle ilgili reaksiyonları almaya başladık. Çin'de çıkınca, önce Asya'ya giden gruplarımız iptal olmaya başladı. Korku başladı. Ondan sonra mart ayının başında bütün her yere sirayet etti. Bu etki, korkuyla beraber iki yılı doldurdu ve geçti sayılır. Pandemide pek çok şirket sona ereceğine inanmadığı için kapandı ve faaliyetine son verdi. Dolayısıyla bu unutuldu ama ben unutmadım. İnandığım tek şey uzun sürmeyeceği ve bir gün yeniden insanların seyahat edebileceği gerçeğiydi. Öyle de oldu.

Pandemiden sonra yurt dışında ilk olarak tur yapan siz oldunuz. Biraz detay verebilir misiniz?

İlk tur haziran ayının 15'inde Ukrayna'ya oldu. Çünkü Ukrayna kapılarını açmıştı. 30'a yakın kişi Ukrayna'ya gitti. Eylül ve ekim aylarında da tatile gitmek isteyenleri Zanzibar ve Tanzanya'ya götürdük. Aslında teknik olarak hiç durmadık. Bir de Rusya turları düzenledik, şirket olarak ofisi hiç kapatmadık ve iş yaptık.

Sizce turizmde normale dönüldü mü?

Yeni yeni diyebiliriz ama tam bir dönüş olmadı. Çünkü eskinin o yoğunluğu şu an yok. Hâlâ kapalı ülkeler var. Japonya ve Güney Kore gibi... Güney Kore'nin 1 Temmuz itibarıyla açılacağı bilgisi geldi.

Küba turlarınız özellikle çok ilgi gördü. Ejder Turizm olarak orada ofis açtınız. Küba'daki organizasyonlarınızdan bahseder misiniz?

Küba'nın yeri bizim için çok ayrı…Orada ilk ofis açan Türk acentesiyiz, şu an orada çalışan iki personelimiz var. Ekim ayında Küba henüz kapalıyken elemanımız için Küba'ya çalışma başvurularını yaptık ve ön onayları alarak 5 Kasım'da ofisimizi açtık. 16 Kasım'da ise ilk grubumuz Küba'ya girmiş oldu. Ülkeye giren 2,5 yıl içerisindeki ilk yabancı kafile, dünyadaki bütün ülkeler arasında Ejder Turizm'e aittir. Küba'da DMC diye bir marka oluşturduk. cuba.dmc adında web sitemiz var. Yeni bir marka oluşturduk. Bu durum aslında dış ticaret anlamında da çok önemli bir gelişmedir.

İç pazardaki fiyatların yükselmesi yurt dışı talebini nasıl etkiledi?

Olumsuz etkilemedi. Türk gezgini her türlü tatile gider. Sadece seçim yapmakta zorlanıyor.

Bundan sonraki hedefleriniz ve stratejiniz nelerdir?

Öncelikli olarak, gündemi belirliyoruz. Şu anda Türkiye'de turizm sektöründe yurt dışı rotalarını Ejder Turizm'in belirlemesi için çalışıyoruz.