Adıyla ilgi odağı olan Gidengelmez dağları merak konusu oldu. Antalya – Konya arasında, Akseki ilçesinde yer alan Gidengelmez Milli Parkı adını duyunca birçok kişiyi hem ürpertiyor hem de kendine çekiyor. Peki, Gidengelmez Dağları Milli Parkı nerede, nasıl gidilir? İşte detaylar…

İlginç ismi bulunan bu dağlar, karstik yapılarıyla dikkat çekiyor. Üzerinde, birçok uçurum, obruk ve mağara bulunan dağların kayaları çok keskin ve sivri. Bu özellikleri nedeniyle tırmanması oldukça güç. Peki, Gidengelmez Dağları Milli Parkı nerede, nasıl gidilir?

GİDENGELMEZ DAĞLARI MİLLİ PARKI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Antalya ile Konya arasında yer alan ve adı duyulduğunda birçok kişiyi ürperten Giden Gelmez Dağları, Akseki ilçesinde bulunan Orta Torosları'nın parçası olan sarp kayalıklardan oluşan bir bölgedir. Bu dağlar efsanelere konu olmuş ve dikkat çekici özellikleriyle birçok insanı kendine çekmiştir.

Süleymaniye, Ceceler ve Değirmenlik Köyleri'nin eteklerinde yer alan bu dağlar, karstik yapısıyla dikkat çekiyor. Yüksek uçurumlar, obruklar ve mağaralarla dolu olan dağların kayaları oldukça keskin ve sivridir. Bu nedenle dağın tırmanışı oldukça zordur.

Zorlu yapısına rağmen, dağ keçileri, geyikler ve bitkiler gibi doğal unsurların uyum sağladığı bu engebeli dağlara dair çeşitli efsaneler dolaşmaktadır. Birçok kişinin bu dağlara gittiğinde geri dönmediği söylenir. En meşhur hikayelerden birine göre, bir avcı grubu kış mevsiminde dağ keçisi avına çıkar. Molalarında ateş yakarlar ve dinlenirler. Ancak bu dinlenme noktası aslında bir mağaradır ve ateşin erittiği buzlarla mağara çöker. Bir avcının yanında bulunan köpek, köye dönüp yardım ister. Köylüler, şüphelenip dağa gider ve mağarayı bulurlar. Kurtardıkları avcı sayısı sınırlıdır, geri kalanlarına ulaşılamaz.

Giden Gelmez Dağları, sarp ve keskin görünümüyle tüyleri diken diken eden, aynı zamanda büyüleyici heybetiyle de insanları etkileyen bir doğa harikasıdır. Tüm tehlikelerine rağmen, doğa tutkunları ve fotoğraf meraklıları dağın cezbedici atmosferiyle kendini buluyor.