Gibi yeni bölüm ne zaman? Exxen'de yayınlanan komedi türündeki Türk yapımı internet dizisi Gibi'nin büyük beğeni toplayan 1. ve 2. sezonlarının ardından Gibi izleyicileri Gibi yeni bölüm ne zaman? Gibi yeni sezon var mı, ne zaman çıkacak? araştırmaları yapmaya başladılar. Peki, Gibi yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

GİBİ YENİ SEZON NE ZAMAN?

İlk ve ikinci sezonunda büyük ilgi gören Gibi dizisinin 3. sezonu gelecek mi merak konusuydu. Gibi dizisi izleyicilerinin 3. sezon merakını dizinin yönetmeni Ömer Sinir katıldığı bir programda yaptığı açıklama ile giderdi. Ömer Sinir, Gibi 3. sezonun Eylül - Ekim aylarında izleyiciyle buluşacağını söyledi.

GİBİ DİZİSİ NEDİR?

Gibi, Exxen'de yayınlanan komedi türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Dizinin ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Başrollerinde Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç yer almaktadır. İkinci sezonda ana kadroya Ahmet Kürşat Öçalan da dahil olmuştur.

GİBİ KONUSU NEDİR?

Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.

GİBİ ANA KARAKTERLER

Feyyaz Yiğit Yılmaz

Kıvanç Kılınç İlkkan

Ahmet Kürşat Öçalan Ersoy

GİBİ 2. SEZON FRAGMAN

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