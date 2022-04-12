Gibi nerede çekiliyor? Gibi dizisi hangi ilçede, nerede çekildi? Gibi dizisi çekim mekanları neresi?
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Komedi türündeki Türk yapımı internet dizisi Gibi'nin büyük beğeni toplayan 1. ve 2. sezonlarının ardından dizisinin bazı sahneler sosyal medyada paylaşılmaya ve viral olmaya başladı. Dizinin içerisindeki replikleriyle izleyenlere büyük keyif veren Gibi dizisi hakkında Gibi nerede çekiliyor? Gibi dizisi hangi ilçede, nerede çekildi? Gibi dizisi çekim mekanları neresi? soruları araştırılıyor. Peki, Gibi dizsi nerede çekildi?
Gibi dizisi nerede çekiliyor? Komedi türündeki Türk yapımı internet dizisi Gibi'nin büyük beğeni toplayan 1. ve 2. sezonlarının ardından dizisinin bazı sahneler sosyal medyada paylaşılmaya ve viral olmaya başladı. Dizinin içerisindeki replikleriyle izleyenlere büyük keyif veren Gibi dizisi hakkında Gibi nerede çekiliyor? Gibi dizisi hangi ilçede, nerede çekildi? Gibi dizisi çekim mekanları neresi? soruları araştırılıyor. Peki, Gibi dizsi nerede çekildi? İşte detaylar...
2. sezon 3.bölümde Selami Ali Mahallesi Üzüm Kızı Sokak tabelası görülmektedir. 4. bölüm olan sokak röportajı bölümü ise Küçükyalı Maltepe ilçesinde Bağdat Caddesi üzerinde çekiliyor. Gibi dizisinin tamamen İstanbul Anadolu Yakasında çekildiği bilinmekle birlikte dizi mekanlarının sürekli değiştiği bilinmektedir.
Komedi türündeki Türk yapımı internet dizisi Gibi, Exxen platformunda yayınlanmaktadır.
Gibi, Exxen'de yayınlanan komedi türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Dizinin ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Başrollerinde Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç yer almaktadır. İkinci sezonda ana kadroya Ahmet Kürşat Öçalan da dahil olmuştur.
Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.
- Feyyaz Yiğit Yılmaz
- Kıvanç Kılınç İlkkan
- Ahmet Kürşat Öçalan Ersoy