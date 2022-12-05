Exxen'de yayınlanan komedi türündeki Türk yapımı internet dizisi Gibi'nin oyuncu kadrosu araştırılıyor. Gibi dizisinin karakterlerinden Ersoy gerçek adı merak konusu oldu. Peki, Gibi Ersoy gerçek adı ne? Gibi dizisi Ersoy kimdir? Gibi Ersoy karakterini kim canlandırıyor? Gibi dizisi Ersoy gerçekte kim, adı ne? İşte detaylar...

Exxen'de yayınlanan komedi türündeki Türk yapımı internet dizisi Gibi'nin büyük beğeni toplayan 1. ve 2. sezonlarının ardından 3. sezonu ile izleyicileriyle buluşmuştur.ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanan dizinin başrollerinde Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç yer almaktadır. İkinci sezonda ana kadroya Ahmet Kürşat Öçalan da dahil olmuştur. Gibi dizisinin karakterlerinden Ersoy gerçek adı merak konusu oldu. Peki, Gibi Ersoy gerçek adı ne? Gibi dizisi Ersoy kimdir? Gibi Ersoy karakterini kim canlandırıyor? Gibi dizisi Ersoy gerçekte kim, adı ne? Detaylar haberimizde...

GİBİ DİZİSİ NEDİR?

Gibi, Exxen'de yayınlanan komedi türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Dizinin ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Başrollerinde Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç yer almaktadır. İkinci sezonda ana kadroya Ahmet Kürşat Öçalan da dahil olmuştur.

GİBİ KONUSU NEDİR?

Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.

GİBİ DİZİSİ ERSOY GERÇEK ADI NE?

Ahmet Kürşat Öçalan, 28 Eylül 1986 dünyaya gelmiştir. Ahmet Kürşat Öçalan, Bilkent Üniversitesi İktisat bölümünden mezun olmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim alan Öçalan, birçok film ve dizide rol almıştır. Şimdilerde Gibi dizisindeki Ersoy karakteriyle adından söz ettirmektedir.