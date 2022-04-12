Gibi nerede yayınlanıyor? Komedi türündeki Türk yapımı internet dizisi Gibi'nin büyük beğeni toplayan 1. ve 2. sezonlarının ardından dizisinin bazı sahneler sosyal medyada paylaşılmaya ve viral olmaya başladı. Dizinin içerisindeki replikleriyle izleyenlere büyük keyif veren Gibi dizisi hakkında Gibi dizisi nerede yayınlanıyor? Gibi hangi platformda yayınlanıyor? Gibi Netflix'te var mı? soruları araştırılıyor. Peki, Gibi dizisi nerede yayınlanıyor? İşte yanıtı...

GİBİ DİZİSİ NEREDE YAYINLANIYOR?

Komedi türündeki Türk yapımı internet dizisi Gibi, Exxen platformunda yayınlanmaktadır.

GİBİ DİZİSİ NEDİR?

Gibi, Exxen'de yayınlanan komedi türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Dizinin ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Başrollerinde Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç yer almaktadır. İkinci sezonda ana kadroya Ahmet Kürşat Öçalan da dahil olmuştur.

GİBİ KONUSU NEDİR?

Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.

GİBİ ANA KARAKTERLER

Feyyaz Yiğit Yılmaz

Kıvanç Kılınç İlkkan

Ahmet Kürşat Öçalan Ersoy

GİBİ 2. SEZON FRAGMAN

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