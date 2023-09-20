Exxen platformunun sevilen dizisi Gibi hakkında Gibi 5. sezon ne zaman? Sorusu başta olmak üzere birçok detay araştırılmakta. Başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit, yaptığı paylaşımla 5. sezon haberini verdi. Peki, Gibi 5. sezon ne zaman? Gibi yeni sezon çekilecek mi, ne zaman yayınlanacak?

Gibi 5. sezon ne zaman? Sorusu, Feyyaz Yiğit tarafından 5. sezonun duyurulmasının ardından gündeme geldi ve merak edildi. Gibi dizisi son zamanların en sevilen dizileri arasında yer alıyor. İzleyiciler heyecanla yeni sezon, yeni bölümü bekliyor. Peki, Gibi 5. sezon ne zaman? Gibi yeni sezon çekilecek mi, ne zaman yayınlanacak?

GİBİ 5. SEZON NE ZAMAN?

Başrol oyuncusu Feyyaz Yiğit, Instagram hesabından müjdeli haberi izleyicilere verdi. Fotoğrafın açıklamasına ise "Gibi 5. sezon için her şey hazır! Çok yakında sete çıkıyoruz!" notunu ekledi. Fakat henüz 5. sezon yayın tarihi için net bir tarih belirtilmedi. Önümüzdeki günlerde Gibi 5. sezon yayın tarihinin izleyicilerle paylaşılması bekleniyor.

GİBİ DİZİSİ NEDİR?

Gibi, Exxen'de yayınlanan komedi türündeki Türk yapımı internet dizisidir. Dizinin ilk bölümü 1 Ocak 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Başrollerinde Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç yer almaktadır. İkinci sezonda ana kadroya Ahmet Kürşat Öçalan da dahil olmuştur.

GİBİ KONUSU NEDİR?

Yılmaz ve İlkkan, sürekli olarak birbiriyle didişmekte olan iki arkadaştır. Arkadaşlıklarının en önemli özelliği ise sıradan hayatlarını altüst edecek bir şeyler yapmayı her zaman becermektir. Küçücük olayları inanılmaz bir ustalıkla büyütür, işleri saç baş yolduracak seviyeye getirirler.