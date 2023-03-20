3 sezona sahip olan Gibi dizisi kısa sürede büyük izleyici kitlesine ulaştı. Exxen platformunda yayınlanan Gibi dizisinin izleyici kitlesi ise gibi 4. sezon ne zaman? sorusuna yanıt arıyor. Exxen platformunun sevilen dizisi güçlü oyuncu kadrosu ile seyircileri kendisine hayran bıraktı. Peki, Gibi 4. sezon ne zaman? Gibi 4. sezon yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak?

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GİBİ 4. SEZON NE ZAMAN?

Exxen platformunda yayınlanan GİBİ dizisinin yeni sezon tarihini Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından duyurdu. GİBİ dizisinin 4. sezonu 31 Mart Cuma günü izleyici ile buluşacak.

GİBİ DİZİSİ KONUSU NE?

Gibi dizisi kısa skeçlerden meydana gelmektedir. İki ismin ön plana çıktığı dizide izleyeni güldürmek hedefleniyor. Öte yandan skeçlerde yer alan oyuncular da dikkat çekiyor. Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, Gibi dizisinde göze çarpıyor.